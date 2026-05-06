Лия Петрова ще получи наградата си "Музикант на годината 2025" на тържествена церемония с гала концерт на 29 юни.

Цигуларката Лия Петрова спечели приза „Музикант на годината 2025“. Резултатите от 35-ото издание на националната анкета бяха обявени по програма „Хоризонт“ на БНР в ефира на предаването „Алегро виваче“, чийто екип я организира. Победителите в различните категории всяка година се определят от вота на слушателите, които в рамките на месец този път са дали 8378 валидни гласа.

„Чувствам се толкова щастлива. Това е голямо щастие, голяма гордост и чест. И голяма отговорност, защото в класацията бяха номинирани невероятни музиканти. Надявам се да оправдая доверието на слушателите“, сподели Лия Петрова пред БНР.

Музикантката отбеляза, че за първа година свири на цигулката „Гуарнери дел Джезу“ от 1733 г., предоставена ѝ от Министерството на културата. „Инструментът е уникален и наистина промени начина ми на свирене. Имах и много важни дебюти, като на централно място в ангажиментите ми беше дебютът ми в „Роял Албърт хол“, в рамките на BBC Proms. Подготвяхме и фестивала, който организирам с Александър Канторов в Париж… Беше много активна година с много предизвикателства и хубави спомени“, допълва с благодарност Лия Петрова, цитирана от БТА.

Цигуларят Светлин Русев получи отличието „Музикален проект на годината“ за двойния концерт „На границата на невъзможното“ (Ad limites impossibilitatis). В програма, продължила общо над три часа, той представи в Централния военен клуб две върхови произведения на цигулковото изкуство: шестте сонати за соло цигулка на Йожен Изаи в първата част от концерта, а след 90-минутен антракт – и 24-те каприза на Николо Паганини във втората.

„Ансамбъл на годината“ стана младежкият камерен хор „Охана“ с диригент Димитър Костанцалиев.

С наградата „Педагог на годината“ бе удостоен преподавателят по валдхорна в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие „Изключителен педагогически принос“ получава и преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлиянова.

В категорията „Млад музикант на годината“ най-много гласове получи арфистката Никол Самарева.

Специалната награда „Олга Камбурова“, която се определя от екипа на предаването „Алегро виваче“ в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев.

Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.