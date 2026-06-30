Цигуларката Лия Петрова получи наградата „Музикант на годината" на Българското национално радио на церемония с галаконцерт, която се проведе в концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" снощи. За 35-а поредна година БНР връчи отличията в националната анкета „Музикант на годината", чиито лауреати се определят от вота на слушателите и предаването за класическа музика „Алегро виваче" на програма "Хоризонт".

Събитието бе под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която изпрати поздравителен адрес. Голямата награда на цигуларката Лия Петрова връчи доц. Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание. „Приемам наградата като признание за всички хора и за това поколение български музиканти, към което се гордея да принадлежа", сподели Лия.

На галаконцерта Петрова изпълни Сюита в старинен стил на българската композиторка със световна слава Добринка Табакова, преработена специално за нея, както и втора част от Сонатата за цигулка и пиано на Цезар Франк. На сцената заедно с Петрова се изявиха и млади български музиканти: Кристина Хинова и Бета Димитрова – цигулка, Евелина Михова – виола, Марина Хинова – виолончело, Румяна Темчева – контрабас, и Емануил Иванов – пиано.

На виртуозния цигулар Светлин Русев бе присъден призът „Музикален проект на годината“. Той му бе връчен от генералния директор на БНР Милен Митев.

Наградата в категория „Млад музикант на годината" заслужи Никол Самарева – соло арфа. Специалният приз „Олга Камбурова" взе перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев. За музикален педагог на 2025 г. бе определен Красимир Костадинов. Призът за изключителен педагогически принос отиде при Елена Юлиянова, пианистка от Украйна, преподаваща в България от повече от 30 години. Наградата от нейно име прие ученичката й Надежда Цанова.

Камерен хор „Охана" с диригент Димитър Костанцалиев бе отличен в категория „Ансамбъл на годината". Формацията е основана през 2014-а и миналата година спечели два златни медала на Европейските хорови игри в Орхус, Дания – в категориите „Камерни хорове" и „Сакрална музика". На галаконцерта снощи хорът изпълни Let My Love Be Heard на американския композитор Джейк Ронестад и „Бре, Петрунко" на Красимир Кюркчийски.

За финал на церемонията на сцената цигуларите Лия Петрова и Светлин Русев свириха заедно, акомпанирани от пианиста Емануил Иванов, който е носител на наградата „Музикант на годината" за 2024-а.

Носителката на актуалната титла „Музикант на годината“ Лия Петрова е родена в София в семейство на музиканти. На 6 години дебютира на сцената на зала „България” като солист на Камерния ансамбъл „Софийски солисти” под диригентството на Пламен Джуров. На 8 получава Моцартов медал и званието „Най-млад артист на ЮНЕСКО“. Ученичка на Евелина Арабаджиева в Националното музикално училище „Любомир Пипков”, на 11 години тя е приета във Висшето училище за музика и театър в Рощок в класа на Петру Мунтяну. После учи във Висшия колеж за музика „Кралица Елизабет“ в Брюксел при Огюстен Дюме, в Музикалната академия „Ханс Айслер“ в Берлин при Антие Вайтхаас и във Висшето училище по музика в Лозана при Рено Капюсон, припомнят от Софийската филхармония.

От 1990 г. Лия започва да печели редица международни конкурси, през 2007-а е избрана за „Млад музикант на годината” от слушателите на БНР, а през 2016-а се превръща в откритие на международната сцена, когато печели първа награда на конкурса „Карл Нилсен“ в Дания. Като солист Лия Петрова е свирила с Оркестъра на Париж, Филхармоничния оркестър на Френското радио, Филхармоничния оркестър на Нидерландското радио, Фламандския симфоничен оркестър, Филхармонията на Люксембург, Симфоничния оркестър на Антверпен, Кралския филхармоничен оркестър, Щатскапеле – Ваймар, Националния оркестър на Уелс към Би Би Си, Филхармонията на Монте Карло, Брюкселската филхармония, Северогерманската филхармония, Националните оркестри на Лион и Бордо, Токийския филхармоничен оркестър, Националния филхармоничен оркестър на Китай и др.

Работила е с водещи диригенти като Елим Чан, Станислав Кочановски, Филип Херевеге, Кшищоф Пендерецки, Тан Дън, Николай Знайдер, Дънкан Уорд, Мишел Табачник, Ян Тортелие, Сиан Джан, Ариане Матиак, Роберто Минаси, Кристофър Уорън-Грийн, Михаил Херц, Кирил Карабиц, Ариане Матиак и Хесус Лопес Кобос. Партнира си с известни музиканти: Марта Аргерич, Рено и Готие Капюсон, Александър Канторов, Огюстен Дюме, Юрий Башмет, Миша Майски, Джеймс Енес, Юджа Уанг, Николас Ангелич, Франк Брейли, Жерар Косе, Антоан Тамест, Бруно Филип, Орелиен Паскал и мнозина още.

Лия Петрова свири на цигулка „Гуарнери дел Джезу“ Consolo от 1733 г., предоставена ѝ от Министерството на културата, и на инструмент, изработен през 1727 г. от легендарния лютиер Антонио Страдивари, предоставен ѝ от частен спонсор.