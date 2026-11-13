Роджър Уотърс се разведе за пети път на 83

Легендарният музикант от "Пинк Флойд" Роджър Уотърс е подал молба за развод със съпругата си Камила Чавис в съда в Ню Йорк. 83-годишният изпълнител е инициаторът на раздялата, показват съдебни документи, изнесени от сп. People. Това е неговият пети брак и съответно пети развод.

Уотърс и Чавис обявиха съюза си през октомври 2021 г., когато Уотърс сподели няколко общи снимки във Facebook с посланието: "Толкова съм щастлив, най-накрая намерих жената, с която искам да остана." Любовната им история започва по време на турне. В интервю за аржентинското издание Infobae Уотърс разказва, че двамата се запознали, когато тя работела като негов шофьор. "Охранителят ми седеше до нея и двамата разговаряха, докато аз бях отзад. Не знам, нещо в нея ме привлече", спомня си музикантът. Един ден я заговорил с комплимент за красивите й скули: "Видях малка реакция и така започна всичко."

Преди това авторът на The Wall е бил женен за Джудит Трим от 1968 до 1975 г., Каролайн Кристи от 1976 до 1992 г., Присила Филипс от 1993 до 2001 г. и Лори Дърнинг от 2012 до 2015 г. Уотърс има три деца: Кристи му ражда дъщеря Индия и син Хари, а от Филипс - сина Джак. Никой негов брак не е оцелял повече от осем години.

83-годишният Роджър Уотърс в последните години си навлече много критики със своята позиция за войната в Украйна. Той нарече инвазията на Путин "провокирана", а като основен агресор посочи САЩ. Негови концерти бяха отменени в Полша и Германия и заради антисемитска реторика. Преди време съпругата на бившия му съратник Дейвид Гилмор - Поли Самсън, го нарече "апологет на Путин", "гнил до дъното на антисемитската си душа", "лъжлив, крадлив, лицемерен, пеещ на плейбек, женомразец, мегаломан". Гилмор я подкрепи: "Всяка дума е доказуема истина".

Уотърс свири за последен път заедно с живите си колеги от "Пинк Флойд" Дейвид Гилмор и Ник Мейсън през 2011 г. (Ричард Райт почина през 2008 г.) - едно от редките примирия между музикантите в последните над 40 години.

През 2024 г. Sony Music купи звукозаписния каталог на легендарната група за 400 милиона долара, което бе много по-евтино от очакваното предвид историческата и културната му стойност. Смята се, че музиката на "Пинк Флойд" се е обезценила заради дългогодишния конфликт между музикантите, протакал сделката, и нежелателните публичните коментари на Уотърс.