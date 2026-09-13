Разплаканата Селин Дион се завърна с дългоочакван концерт в Париж

Селин Дион направи дългоочакваното си завръщане на сцената пред десетки хиляди почитатели в Париж снощи, като изнесе първия си концерт от шест години насам, а по лицето й се стичаха сълзи, предадоха световните осведомителни агенции.

58-годишната канадска певица, която през последните години рядко се появяваше публично заради рядкото и нелечимо автоимунно неврологично заболяване синдром на скования човек, което възпрепятства движенията ѝ с болезнени спазми, започна с песента On Ne Change Pas („Не се променяме“) и беше видимо развълнувана през цялото време, като изтриваше сълзи от лицето си. „Обещах си, че няма да плача“, каза тя, добавяйки, че няма да спази обещанието си. „Тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота“, произнесе тя в напълно разпродадената Plenitude Arena – огромна закрита зала в парижкото предградие Нантер. Фенове от цяла Европа се бяха стекли там, за да присъстват на концерта на мегазвездата.

Заболяването на Селин Дион ограничава възможностите ѝ да пътува, да работи и да концертира на сцена, което зависи от конкретното ѝ състояние в определен ден. По-рано тази година обаче тя обяви завръщане с думите: „Чувствам се добре, силна съм, развълнувана съм и, разбира се, малко нервна“.

Канадската звезда пристигна в Париж от Лас Вегас още в края на август – около две седмици преди началото на анонсираната от нея поредица от 16 концерта, предаде по-рано АФП, позовавайки се на източник от летище "Бурже". Певицата е кацнала във френската столица с частния си самолет за дълги разстояния и е отседнала за времето на престоя си в луксозен хотел.

Селин Дион е планирала да изнася в Париж по три концерта седмично – в сряда, петък и събота, пред повече от 30 000 зрители на вечер. Още десет концерта са обявени за май 2027 г. поради безпрецедентния интерес към завръщането на певицата. Много почитатели на Дион не успяха да се сдобият с билети за сегашния ѝ гастрол заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами, допълва АФП. Тя не беше пяла във Франция от юли 2024 г., когато по време на церемонията за откриването на Летните олимпийски игри в Париж изпълни пред Айфеловата кула песента на Едит Пиаф L'Hymne a l'amour, припомня БТА.

Селин Дион е една от най-успешните поп певици на своето поколение, като е продала над 200 милиона копия от албумите си по света. Сред най-големите ѝ хитове са My Heart Will Go On, Pour que tu m'aimes encore, I'm Alive, отбелязва ДПА. През април тя пусна нова песен, създадена от Жан-Жак Голдман – нейния любим автор и композитор.