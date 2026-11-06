Пловдив влиза в джаза за 12-и път

Световни и български джаз музиканти ще излязат на сцената в дванадесетото издание на Plovdiv Jazz Fest. То се провежда от днес до неделяи в Дома на културата "Борис Христов" под тепетата.

Фестивалът, основан преди 12 години като есенно събитие от неуморната радетелка на тази музика Мирослава Кацарова и разширил се напоследък и с летни концерти на открито, тази година порастна с още едно издание: пролетно. В програмата за 2026 г. дотук гостуваха изключителни джаз звезди като Ян Гарбарек и Трилок Гурту, Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти, Майк и Лени Стърн, Петър Славов, Давид Линкс, Тигран Хамасян и много други.

Финалът на тази забележителна джаз година ще настъпи в Дом на културата "Борис Христов". Старт на събитието тази вечер, 6 ноември, ще дадат прочутият пианист и композитор Арън Паркс със своето трио, и специално създадения за Plovdiv Jazz Fest проект "100 години Майлс Дейвис". Концертът в почит на легендарния тромпетист, отличен с осем "Грами", включва музика от всички негови периоди – от бибопа до хип-хопа, и е участието на тромпетиста Росен Захариев-Роко, Стив Хамилтън на пиано, Васил Хаджигрудев на контрабас, Борислав Петров – барабани, Петър Момчев на тенор саксофон и бийтбоксъра Александър Деянов-Скилър.

Утре фестивалът продължава с джаз певицата Ема Смит и нейния квартет, както и с концерта на китариста Дженк Ердоган. Виртуозен изпълнител на фретлес китара и тамбура, композитор и аранжор, преподавател в колежа "Бъркли", Ердоган има 52 албума като лидер и като гост-музикант, компилации, както и множество саундтраци към филми и телевизионни предавания. В рамките на Plovdiv Jazz Fest той гостува със своето трио.

Последната вечер в неделя ще представи известния пианист Шай Маестро и квартета на швейцарско албанската джаз певица и композиторка Елина Дуни.

В ролята на водещ на две от фестивалните вечери отново ще видим тромбониста Вилислав Стоянов, а носител на наградата за цялостен принос към джаз музиката в България тази година ще стане певицата Хилда Казасян. Както всяка година, след концертите в Дом на културата "Борис Христов" музиката ще продължи и Bee Bop Cafe от 23:00 ч. където ще се проведат джемсешъни с млади джаз музиканти и певци.