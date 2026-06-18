Ян Гарбарек и Тигран Хамасян идват за летен джаз в Пловдив

Стартирал преди 12 години през есента, Plovdiv Jazz Fest постепенно се разпростря и в други сезони. Този март той отбеляза с успех първото си пролетно издание, а феновете на джаза вече за шеста поредна година очакват с нетърпение и горещото лято. На 28 и 31 юли в лятно кино "Орфей" в Пловдив ще се състоят концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендата на саксофона Ян Гарбарек. Билети се продават в мрежата на Eventim, но тези за Гарбарек започват да се изчерпват, предупреждават организаторите.+

Тигран Хамасян е считан за един от най-отличителните джаз-рок пианисти на своето поколение. Виртуозният музикант свободно съчетава мощни джаз импровизации, прогресив рок и арменски фолклор. Роден в Гюмри, Армения през 1987 г., той започва да свири още на тригодишна възраст, печели множество конкурси до своите 11 години, а през 2003 г., когато е едва на 16, побеждава в конкурса по пиано на джаз фестивала в Монтрьо. Година по-късно Тигран Хамасян издава първият си албум – World Passion, а през 2005 г. печели престиж+ния Международен конкурс по пиано "Телониъс Монк". Освен множество награди и одобрението на критиката, Хамасян си е спечелил верни почитатели по целия свят, както и признанието на музиканти като Хърби Хенкок, Брад Мелдау и Чик Кърия.

Само три дни по-късно – на 31 юли, отново на сцената на лятно кино "Орфей" от 21:00 ч. ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гарбарек. Той пристига със своята забележителна група, която създава още през вече далечната 1979 г. А днес в нея участват прочутият индийски перкусионист Трилок Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус и бразилският басист Юри Даниел.

В своята над 50-годишна кариера Ян Гарбарек се е утвърдил като артист, определящ стила на европейския джаз. Безброй музиканти по целия свят са били повлияни от музиката на норвежкия саксофонист и композитор, често описвана като лирична, вокална, ефирна, медитативна и разбира се, скандинавска. "Опитвам се да свиря само това, което аз самият бих искал да чуя", казва той. И още: "Човешкият глас е моят идеал" - и е малко вероятно друг саксофонист да се доближи толкова до осъществяването на този идеал. В своята забележителна кариера Ян Гарбарек издава над 30 албума, записани заедно с Кийт Джарет, Ралф Таунър, Терие Рипдал, Бобо Стенсон, Чарли Хейдън, Бил Фрисел, Ману Каче, Мерилин Мазур и много други.

През август Plovdiv Jazz Fest ще представи Markovo Music Summer с два градински камерни концерта и вече традиционния безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени". Първият от тази августовска поредица ще бъде "Джаз и барок" със специалното участие на мецосопраното Светлина Стоянова, джаз триото на Христо Йоцов и квинтет "Пилекадоне". Той е на 19 август, а на 21 август също в красивата атмосфера на двора на ул. "Панорамна" 60 в Марково ще се състои концерт на Мирослава Кацарова трио.

Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" ще забият на 22 август на централния площад в селото. В групата участват и двама лауреати на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest: Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи.

Вече са известни и голяма част от гостите на есенния Plovdiv Jazz Fest. От 6 до 8 ноември тепетата очакват Арън Паркс и неговото трио, Елина Дуни, групата на Шай Маестро, дуото на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, както и Росен Захариев с концерт в почит на Майлс Дейвис.