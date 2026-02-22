Пловдив вече ще бъде в джаза и през пролетта

"Пловдив джаз фест" - фестивалът, основан преди 12 години като есенно събитие от неуморната радетелка на тази музика Мирослава Кацарова и разширил се напоследък и с летни концерти на открито, пораства с още едно издание. Той вече ще се провежда в три сезона на годината, а между 21 и 25 март под тепетата ни очаква неговата първа пролетна версия: със световни звезди, безплатни концерти, работилници за млади музиканти и цял ден, който градът ще посвети на джаз музиката.

Гости на първия Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition ще бъдат международните звезди Гретчен Парлато, Майк Стърн, Лени Стърн, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, както и утвърдените им български колеги Петър Славов, Академичен джаз бенд, "Акустична версия", Христо Йоцов, Мирослав Турийски, Стоян Янкулов-Стунджи, Владимир Кърпаров, Октет Пловдив, Вили Стоянов и неговият брас бенд.

Пролетното издание обаче ще се отличава по това, че ще извади джаза от клубовете и концертните зали и ще покани виртуозни музиканти на творческа среща с техните млади колеги в България.

Пет уъркшопа, посветени на вокалното изкуство, импровизационната музика, пианото, контрабаса и китарата в джаза ще бъдат водени от световноизвестната американска певица Гретчен Парлато, двукратния носител на "Грами" Тейлър Ейгсти, един от най-важните гласове в европейския джаз – Давид Линкс, един от най-успешните и талантливи български джаз музиканти в света – контрабасиста Петър Славов и абсолютно легендарните китаристи Майк Стърн и Лени Стърн. Музиканти над 18-годишна възраст могат да кандидатстват за уъркшоповете, които ще се проведат без такса за участие. Специално жури ще избере ограничен брои млади артисти след попълване на задължителен формуляр за участие. Финалният срок за кандидатстване е 28 февруари.

Шест концерта включва програмата на фестивала през пролетта. Част от тях ще бъдат в необичайни за фестивала пространства като Епископската базилика на Филипопол и Концертна зала АМТИИ. Както винаги, клубната сцена ще бъдe Bee Bop Cafe.

Централният фокус на пролетното издание на "Пловдив джаз фест" е да среща и свързва музикантите, да отличи и приобщи българската джаз музика към световната джаз сцена. Благодарение на фестивала ще имаме възможност да видим в общ проект Майк и Лени Стърн, заедно с Петър Славов, Стоян Янкулов-Стунджи и Владимир Кърпаров. Давид Линкс ще свири с "Акустична версия" заедно с Петър Славов, който пък ще има свое специално участие заедно с Христо Йоцов и Мирослав Турийски. Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти ще можем да чуем във втория ден на фестивала, а той ще започне и ще завърши с концерти на български музиканти от Академичен джаз бенд и Октет Пловдив.

Достъпът до концертите в Епископската базилика на Филипопол и залата в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" е безплатен, но с предварително резервирани билети. Хора без билети ще се допускат единствено при наличие на свободни места. Пропуските ще бъдат пуснати съвсем скоро.

Последният ден на фестивала бе избран от организаторите за деня, в който джазът да звучи из целия град. Plovdiv Jazz Day e инициатива, която включва поканата на 25 март в ресторанти, клубове, кафенета, хотели, магазини, молове, таксиметрови служби, градски транспорт, фризьорски и козметични салони и пр. да се слуша единствено джаз. В същото време подвижна платформа с брас бенда на тромбониста Вили Стоянов буквално ще дефилира по централните улици на Пловдив в стила на нюорлеанските шествия.