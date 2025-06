Plovdiv Jazz Fest "подгрява" през лятото за есенната кулминация

11-ото издание на "Пловдив джаз фест" започва още на 11 юли с два камерни градински концерта в пловдивското село Марково, съобщават организаторката Мира Кацарова.

Фестивалът се открива с братя Владигерови - възпитаници на НМУ "Любомир Пипков" и ДМА "Панчо Владигеров" в София, както и на Университета за музика и сценични изкуства и консерваторията във Виена, където вече повече от 25 години живеят и работят. Различните проекти, които създават заедно, представят музикалната традиция на фамилията Владигерови и нейното развитие през три поколения.

Вторият концерт в градинска атмосфера ще бъде на 12 юли, като ще съчетае гръцката традиция и джаза заедно със София Главопулу. В центъра на събитието е традиционният инструмент уд, а заедно с гостенката на сцената ще бъдат музикантите Мирослав Турийски (пиано), Александър Леков (бас китара) и Начо Господинов (барабани).

Летните джаз вечери в Марково завършват на 21 август от 21 часа на откритата сцена в центъра на селото. Там ще свири виртуозният кларнетист Иво Папазов-Ибряма с оркестър "Тракия". Преди няколко години Ибряма получи голямата награда на международния фестивал Womex (2022) за изключителни постижения в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество. The Guardian, The Washington Post и The New York Times го нарекоха "българският Бени Гудман" и "най-великият кларнетист на Балканите".

Фестивалът ще продължи през есента, когато пловдивчани и гости на града ги очакват срещи с няколко световни джаз имена. От 7 до 9 ноември на сцената на дома на културата "Борис Христов" ще се качат американската певица Лиз Райт и нейният квартет, шведският джаз пианист и композитор Якоб Карлсон в концерт със специалното участие на Виктория Толстой и легендарната група Yellowjackets. В основната програма на "Пловдив джаз фест" участват още All Stars Big Band, проект на проф. Христо Йоцов; квартетът на живеещия в Лос Анджелис пианист Милен Киров и емблематичната българска група "Зона Ц".

Фестивалът запазва своя познат от първите десет издания формат, в който всяка от вечерите включва два големи концерта, изложба, приобщаване на млади джаз професионалисти, джем сешъни, клубни концерти и още много изненади, казват организаторите.