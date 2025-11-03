Пловдив влиза в джаза за 11-и път

От 7 до 9 ноември празникът на джаза в Пловдив ще се проведе за 11-и път. Носители на "Грами", световни звезди и някои от най-значимите български джаз музиканти ще чуем на сцената на Plovdiv Jazz Fest в Дома на културата "Борис Христов". Фестивалът отново включва шест концерта в своята основна програма, а концерти на младите в джаза, джем сешъни и литературно четене в Bee Bop Cafe са съпътстващите събития. За втора поредна година водещ ще бъде тромбонистът Вили Стоянов.

От самото си създаване Plovdiv Jazz Fest присъжда Голямата награда за цялостен принос в джаз музиката в България. Тази година неин носител ще стане Стоян Янкулов – Стунджи.

Началото е на 7 ноември от 19:30 ч. в Дом на културата "Борис Христов" и двадесет български музиканти ще поставят нейното начало. Христо Йоцов, Антони Дончев и All-Star Big Band ще открият фестивала с композиции на Христо Йоцов, писани между 1982 г. и 2020 г. Йоцов има богат опит с бендовия репертоар – от 1982 г. до 1989 г. е барабанист на Биг бенда на БНР и от тогава насам е създал над 160 аранжимента и авторски пиеси за този оркестър. Част от All-Star Big Band са Димитър Льолев, Денис Попстоев, Арнау Фаррас, Владимир Кърпаров, Венелин Георгиев, Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Тодор Бакърджиев, Георги Стойков, Велислав Стоянов, Божидар Василев, Иван Мелин, Димитър Стоев, Борис Таслев, Шибил Бенев, Цоньо Цветков, Христо Христов, Антон Апостолов.

Вечерта ще продължи със скандинавски джаз на високо ниво: с Якоб Карлсон трио и джаз певицата Виктория Толстой. Виртуозният пианист Карлсон е сравняван с легендите на шведския джаз като Есбьорн Свенсон и Ян Йохансон. Той често включва в композициите си метъл, електронна музика и народни шведски песни. Работата му го среща и със звезди като Доминик Милър, Кени Уилър, Норма Уинстън, Били Кобъм, Сесили Норбю, Джино Ванели, Тил Брьонер, Нилс Ландгрен и др. Особено трайто е сътрудничеството му с шведската джаз певица Виктория Толстой (далечна потомка на писателя Лев Толстой), продължаваща вече 30 години.

Вечерта на 8 ноември ще започне с концерт на българо-американския пианист и композитор Милен Киров, който пристига с квинтет в състав: Якоб Манц (саксофон), Мариус Голдхамър (бас), Алек Бернат (барабани) и Николай Карагеоргиев (китара). Описван като "пианист със свръхчовешка координация", Киров съчетава българското музикално наследство със съвременна композиция, джаз, world music и импровизации. Свирил е с артисти като Пери Фарел, Елис Хол, Мирослав Тадич, Драгомир Йосифов, Стив Фероне, Джон Бергамо, Теодосий Спасов, Мони Марк, Джеймс Гадсън и др. Самият Милен Киров е роден в Пловдив, в семейство на музиканти, а в момента е доцент по пиано, композиция и теория в Градския колеж в Лос Анджелис.

След него на сцената ще се качи джаз и госпъл певицата Лиз Райт. Тя работи с някои от най-важните съвременни вокалисти като Грегъри Портър, Раул Мидон, Даян Рийвс, Анджелик Киджо и др. Музиката ѝ често е вдъхновена от историята и носи изключително силен политически и социален заряд.

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest e посветена на две емблематични групи. Вечерта ще започне със "Зона Ц". Групата е създадена през 1992 г., когато талантливият пианист и композитор Васил Пармаков записва своя първи самостоятелен албум Lombroso. Негови музикални партньори са близките му приятели Стоян Янкулов – Стунджи и Веселин Веселинов – Еко. 90-те години са най- активното десетилетие за групата. През 2016 г. Пармаков напуска този свят, а Стунджи и Еко решават да изнесат поредица от концерти в памет на своя скъп приятел. Двамата канят пианиста Васил Спасов и китариста Мирослав Иванов, които стават постоянни членове на Zone C. Записите на последния им албум Quantum Integrity започват още през 2000 г. Албумът съдържа 12 пиеси, три от които са написани от Васил Пармаков.

Последният концерт от програмата на фестивала ще посрещне една от най-великите джаз групи в света – Yellowjackets.

През своята богата 48-годишна история Yellowjackets получават две награди "Грами", а са номинирани цели 17 пъти. Записват 27 албума, имат безброй разпродадени турнета и се радват на световно признание още при дебюта си през 1980 г. Въпреки че прекъсват за кратко, за да се занимават с други проекти, те се събират отново за Playboy Jazz Festival през 1984 г. Този забележителен концерт проправя пътя им към успеха. Днес част от групата са Ръсел Феранте (пиано и кийборди), който е сред основателите на Yellowjackets, Боб Минцер (духови инструменти и EWI), Дейн Алдерсън (бас) и Уил Кенеди (барабани). Групата ще представи в Пловдив композиции от своя най-нов албум Fasten Up, както и някои добре познати пиеси от огромния си репертоар.

Билети за основната програма на фестивала се продават в Eventim, като всеки дневен пропуск важи и за двата концерта в една вечер.