Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хилда Казасян е новият носител на наградата „Аполон Токсофорос“

Джаз певицата обяви, че това е първото ѝ отличие за цялостно творчество

Днес, 19:07
Хилда Казасян получава наградата от изпълнителния директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова.
Празници на изкуствата Аполония
Хилда Казасян получава наградата от изпълнителния директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова.

Джаз певицата Хилда Казасян е носителят на тазгодишната награда „Аполон Токсофорос“ на фондация „Аполония“. Това бе съобщено по време на откриването на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в амфитеатърна на Созопол снощи.

„Това е награда, която ние всяка година официално връчваме на само един представител. И то – именно на човек на изкуството, който прави българската култура и я разпространява зад граница. А тази година искам да представя една изключителна, талантлива, красива, млада, изумителна българска певица – Хилда Казасян“, обяви изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова.

„Аз не знам дали да не се притесня, защото това е първата награда за цялостен принос, която получавам, в което има нещо притеснително. Но имайки предвид от кого я получавам, съм най-щастливият човек на света, защото, съвсем искрено, много неща ме свързват със Созопол“, каза Хилда Казасян, получавайки статуетката.

По думите й „Аполония“ не е просто фестивал, а абсолютно явление. „Представяте ли си – 41 години през какво мина нашата държава, през последните години през какво мина светът, а вие не спирате да ни подарява тези десет дни щастие, в които въздухът трепти по различен начин и преобразявате целия този и без това приказен град“, сподели още певицата. 

Хилда Казасян е родена на 27 март 1970 г. в София. Дъщеря е на именития български диригент и композитор от арменски произход Вили Казасян (1934-2008) и втората му съпруга Надежда Ранджева. През 1989 г. завършва Националното музикалното училище „Любомир Пипков“ със специалност „Ударни инструменти“. Продължава образованието си в класическия отдел на Консерваторията отново с ударни.

В своя официален сайт вместо биография Хилда Казасян пише: „Родих се с късмет, в семейство на музиканти. Това стана през 1970-та в слънчев мартенски ден, което ме причислява към зодия „Овен”. В началото живеех на ул. „Денкооглу” – на „пъпа на София”, в къща, пълна с музика, гости и ухание на всякакви вкусни неща. Детството ми продължи на най-романтичната уличка на София – „Елин Пелин”, в къщата на моята баба. Сутрините започваха със сноп слънчеви лъчи, ухание на цъфтящи липи, звукът на гугутки и аромата на топло мляко с лъжичка шипков мармалад. Тогава пропях. Първата песен, която изпях пред микрофон (на около 5 годишна възраст), бе за „зайчето с трънчето в петичката” – още ми е жал за него! Пеенето ми бе много по-забавно и приятно от мъчителните безкрайни часове пред пианото. Моите родители много слушаха музика - Франк Синатра, Луис Армстронг, Ела Фитзджералд... (тези имена научих доста по-късно, разбира се). И с такава музика ме приспиваха. А когато не слушаха музиката на други – създаваха своята. Започнах да свиря на пиано от 5-годишна. Няколко години по-късно продължих да уча в софийското музикално училище ударни инструменти. Тогава срещнах проф. Добри Палиев, от когото научих много за музиката и за живота въобще. Той се превърна в един от най-важните хора в моят живот. Докато учех в музикалното училище, свирих в няколко симфонични оркестри. Бях солистка на младежки биг бенд, с който имах шанса да обиколим половината свят. По време на следването ми в Музикалната академия специализирах камерна музика в Италия. Скоро след това започнах да работя с моя братовчед Христо Йоцов, който е един от най-талантливите музиканти, които познавам. С него записахме 4 албума и продължаваме да работим заедно”.

Наградата „Аполон Токсофорос“ се връчва от 1999 г. Досега нейни носители са били музикантите Людмил Ангелов, Теодосий Спасов, Минчо Минчев, актьорите Ицхак Финци, Мариус Куркински, Самуел Финци, режисьорите Александър Морфов, Петър Вълчанов и Кристина Грозева, писателите Георги Данаилов, Георги Господинов, художниците Павел Койчев, Греди Асса, балет „Арабеск“, група „Фондацията“ и др.

Хилда Казасян получава наградата от изпълнителния директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова.
Празници на изкуствата Аполония Хилда Казасян получава наградата от изпълнителния директор на фондация "Аполония" Маргарита Димитрова.
Певицата благодари на публиката.
Празници на изкуствата Аполония Певицата благодари на публиката.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хилда Казасян, награда Аполон Токсофоро, Празници на изкуствата Аполония

Още новини по темата

Хилда Казасян и Васил Петров дават музикален тон на "Аполония"
29 Юли 2025

Греди Асса показва специално създадени творби за „Аполония“ № 40
13 Авг. 2024

„Аполония“ №40 започва на 28 август
30 Юли 2024

Фолклор, танго и електроника си дават среща на Plovdiv Jazz Summer
01 Авг. 2023

Хилда Казасян кани "Да послушаме кино" в цялата страна
02 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар