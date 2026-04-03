Партньор на „Музикаутор“ съди най-голямата платформа за видеоигри

Делото е свързано с използване на музикални произведения без уреждане на необходимите права за това

03 Апр. 2026
През 2024 г. обновената версия на играта Alan Wake излиза в дигиталните магазини на Steam с премахната заглавна песен на Дейвид Боуи заради неуредени права.
Британската организация PRS for Music (PRS), партньор на българската „Музикаутор“ в Обединеното кралство, обяви, че е започнала съдебно производство срещу Valve Corporation, собственик на платформата за купуване и изтегляне на видеоигри Steam. Делото е свързано с предполагаемо използване на музикални произведения без необходимия за това лиценз, предаде БТА.

Според PRS, от създаването на Steam през 2003 г. досега Valve никога не е получавала разрешение за използване на правата, управлявани от една от най-големите световни организации за колективно управление на  авторските права на създатели на музика и музикални издатели. В същото време платформата разпространява хиляди видеоигри, много от които съдържат музика, включително популярните заглавия като Grand Theft Auto (GTA), Counter-Strike, Forza Horizon, Cyberpunk 2077, Red dead Redemption, God of War и Crimson Desert.

Платформата Steam е най-голямата платформа на пазара за разпространение на компютърни игри, с приблизително 75% дял, над 147 милиона активни потребители месечно и каталог от повече от 120 000 заглавия. Това прави случая особено значим не само за музикалната индустрия, но и за целия високотехнологичен сектор.

Главният търговски директор на PRS for Music, Дан Гопал, коментира, че организацията ще защитава интересите на своите членове и стойността на тяхната работа, като подчертава, че създателите на музика заслужават справедливо възнаграждение за приноса си към видеоигрите.

Делото на PRS for Music срещу Valve Corporation (Steam) ясно показва нарастващото напрежение между технологичните платформи и носителите на авторски права, като се поставят ключови въпроси относно отговорността на платформите за лицензиране на съдържание, използвано в дигиталната среда. През 2017 г. играта Alan Wake, разработена от Remedy Entertainment и издадена от Microsoft Studios, беше временно премахната от дигиталните магазини (Steam, Epic Games Store, GOG) заради липса на музикални лицензи. През септември 2024 г. излиза обновената версия на Alan Wake, но с премахната заглавна песен Space Oddity на Дейвид Боуи от всички версии на играта за PC.

Глобалният гейминг пазар генерира стотици милиарди долари приходи годишно, с оценки от $ 455 млрд. през 2024 г. и продължаващ растеж до над $ 500-600 млрд. в следващите години. Този сектор е и най-бързо развиващата се развлекателна индустрия, а европейският дял в него е значителен – 13%. Само своевременни действия на организациите за колективно управление на права и адекватно законодателство са ключови инструменти в защита на авторите на музика, коментират партньорите на „Музикаутор“.

PRS for Music представлява повече от 180 000 автори и музикални издатели и управлява милиони музикални произведения. Организацията е част от CISAC – Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори, в която от 1993 г. членува и българското сдружение „Музикаутор“.  

