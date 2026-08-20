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Момчето от най-гледаното видео в историята порасна и пропя

Baby Shark е видяно 17.2 милиарда пъти - два пъти повече от хората на планетата

Днес, 12:40
Пак Гоньон (вдясно) в Baby Shark.
Пак Гоньон (вдясно) в Baby Shark.

Порасналото дете от Baby Shark, най-гледаното видео в историята на YouTube, дебютира на сцената с кей-поп сингъл, предаде Ройтерс. "Baby Shark Dance донесе радост на милиони по целия свят и съм много благодарен, че толкова много хора все още ме помнят отпреди 10 години. Именно това ме накара да се завърна на сцената и да се свържа отново с публиката чрез музиката", каза 17-годишният Пак.

Прилепчивата мелодия, която разказва за семейство акули, излезе през 2016 година, а оттогава насам анимираният видеоклип е събрал над 17,2 милиарда гледания: зрителите му са над два пъти населението на планетата. Видеото е пускано дори в Белия дом, където го гледаха Доналд Тръмп, Илон Мъск и редица знаменитости. То даде тласък на вълна от пародии и танцова мания.

Пак Гоньон участва в клипа, когато е едва 7-годишен. Сега той прави своя самостоятелен кей-поп дебют под артистичния псевдоним Baby Shark Boy. Проектът му е подкрепен от компанията Pinkfong, която притежава и авторските права за Baby Shark. Пак Гоньон разказа, че новият му дигитален сингъл, озаглавен Wave, започва с познатата мелодия, след което преминава в електропоп звучене, като самият той е съавтор на текста. 

Корейският изпълнител разглежда този сингъл като началото на едно по-дълго музикално пътешествие. "Wave е по-скоро като ново начало, а не като еднократен проект. Надявам се да продължа да показвам различни страни от себе си както чрез музиката, така и чрез други изяви", каза той, цитиран от Ройтерс.

Кей-попът е музикалният жанр, който най-бързо и успешно използва развитието на YouTube, за да достигне до глобална аудитория. През 2012 г. Gangnam Style на корейския певец Psy се превърна и в първия видеоклип, надминал 1 милиард гледания. И в момента кей-поп шлагерът заема 9-о място сред най-пусканите видеа в YouTube с над 6 милиарда импресии. 

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children
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Ключови думи:

Baby Shark, YouTube, кей-поп

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