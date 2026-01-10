Кей-попът се цели в първата си награда "Грами"... и "Оскар"

Ще спечели кей-попът (южнокорейската поп музика) първата си награда "Грами" през 2026 г.? Възможно е, но е сложно, смятат експерти, цитирани от Асошиейтед прес. Кей-попът е неразделна част от световната поп култура, но отдавна е подценяван от институции като американската Национална звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами". Изпълнителите на кей-поп имат силно присъствие на международната музикална сцена и са получавали номинации за водещите отличия за музика, но никога не са печелили заветното "грамофонче".

Това може да се промени на церемонията за наградите "Грами" следващия месец. Песни, издадени от кей-поп артисти - или артисти, свързани с този жанр, за първи път получиха номинации във водещите категории. Розе - една от четирите изпълнителки от момичешката група "Блекпинк", стана първият кей-поп изпълнител, номиниран в категорията за запис на годината. Тя получи номинация за мегахита си APT., записан съвместно с любимеца на наградите "Грами" Бруно Марс.

В категорията за песен на годината също за първи път има номинирани кей-поп изпълнители. Освен Розе с APT. в нея ще се съревновава песента Golden на измислената момичешка група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" на Netflix. Момичешката група Katseye, сформирана от HYBE - развлекателната компания, която стои зад кей-поп сензацията BTS, пък е номинирана за най-добър нов изпълнител.

Арум Джон, асистент-професор по корейски изследвания в Университета на Аризона и автор на K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today, казва, че по-голямата част от тези номинации й се струват по-скоро "детериториализирана, хибридна идея за кей-поп, отколкото признание за жанра". Розе, макар да е продукт на системата за обучение на кей-поп айдъли, а APT. да съдържа някои корейски мотиви, "песента не изглежда като локализирана кей-поп продукция", казва Джон. Същото важи и за момичешката група Katseye, която е обучена и продуцирана от HYBE, но е насочена повече към западните фенове и слушатели.

Джон отбелязва, че както APT., така и песента Gabriela на Katseye, които са номинирани заедно с Golden в категорията за най-добро изпълнение на поп дует/група - изглеждат по-малко кей-поп от други жанрови песни, които са могли да бъдат номинирани през годините. По думите на експертката същото важи и за музиката на "Кей-поп: Ловци на демони". "Тя е много подобна на APT. в това, че черпи вдъхновение от корейската култура, където кей-попът служи като идея, отправна точка или мотив, създавайки алтернативи или нови възможности".

"Това показва, че кей-попът вече не се счита за нещо нишово. Сега, когато мислим за поп музиката като цяло, мислим и за кей-попа като част от нея", казва Матийо Бербиге, гостуващ асистент-професор по корейски изследвания в университета "Карнеги Мелън".

"Розе, трите дами от "Хънтрикс" и Katseye представляват глобализираната версия на кей-попа, където "K"-то има много силно присъствие, но някои хора може да твърдят, че е беззвучно", посочва и Бърни Чо, експерт в индустрията и президент на южнокорейската агенция DFSB Kollective. "Песните не са непременно за Корея, на Корея, от Корея, а просто отвъд Корея", допълва той. Това е празник и доказателство за това колко разнообразен и динамичен е станал кей-попът", допълва той.

В продължение на години Националната академия за звукозапис е пренебрегвала кей-поп изпълнители, които са поставили рекордни стандарти, като BTS, Seventeen и Stray Kids, смята Арум Джон. "Мисля, че една от основните причини е, че западният свят все още е има силна съпротива към текстове, които не са на английски език", казва тя.

"Не ме изненадва, че музиката на APT. и Katseye, която съдържа предимно английски текстове и изглежда по-малко кей-поп, беше номинирана", продължава тя. Бербиге допълва, че "това е отражение на тенденциите в кей-попа днес: фактът, че има все по-малко корейски и все повече английски".

Според Тамар Херман, музикален журналист и автор на "Notes on K-pop", признанието за корейската развлекателна индустрия е по-скоро символ на отслабването на културното господство на САЩ, отколкото на това, че "кей-попът е наистина добър, защото той е наистина добър от много дълго време".

Бербиге смята, че най-големи в тазгодишната надпревара са шансовете на Golden. Наградите "Грами" ще бъдат връчени за 68-и път на 1 февруари.

Филмът "Кей-поп: Ловци на демони", от който е парчето, е сочен като фаворит и за предстоящите награди "Оскар", където ще се състезава в категорията за пълнометражна анимация. Възможно е също така Golden да получи номинация за оригинална песен към филм. 98-ите награди "Оскар" ще бъдат раздадени на 15 март, а номинациите очакваме на 22 януари.