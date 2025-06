Кей-попът се строява: BTS се завръщат след казармата

Членовете на най-популярната кей-поп група BTS Джимин и Джонгкук бяха освободени от южнокорейската армия след задължителна военна служба, предадоха световните осведомителни агенции. Двамата, облечени с военните си униформи, отдадоха чест и се обърнаха към почитателите, които се бяха събрали да ги приветстват. Очакванията са прочутата по целия свят банда да се събере след продължило три години прекъсване.

Джонгкук благодари на журналистите и феновете, дошли да посрещнат него и Джимин, и призна колко различно е чувството да си отново в светлината на прожекторите. "Всъщност, толкова отдавна не съм бил пред камерите и дори не съм си сложил грим, така че съм малко смутен", каза изпълнителят на хитове като Standing Next to You и 3D, цитиран от Ройтерс.

Джимин и Джонкгук са петият и шестият от Би Ти Ес, които излязоха от казармата. Ден по-рано от армията се уволниха лидерът на групата Ар Ем и колегата му Ви, а миналата година - най-възрастният, Джин, и Джей Хоуп. Последният от членовете - Шуга, който отбива алтернативна военна служба като социален работник, ще бъде освободен на 21 юни. Фенове от цял свят пристигнаха в Южна Корея, за да отбележат завръщането на звездите тази седмица.

Седемчленната група преустанови глобалната си музикална кариера през 2022 г., за да отбие задължителната в Южна Корея военна повинност. В страната всички физически годни мъже на възраст от 18 до 28 години са задължени по закон на 18 - 21 месеца военна служба. Законът предвижда специални изключения за спортисти, класически и традиционни музиканти, балетисти и други танцьори, ако са спечелили най-високи награди в определени състезания и се счита, че са повишили националния престиж, припомня Асошиейтед прес.

Звездите на кей-попа не се ползват с подобни привилегии. Членовете на BTS успяха да отложат влизането си в армията след ревизия на закона за военната служба. Имаше ожесточени публични дебати дали да се предоставят специални изключения за музикантите, докато агенцията, управляваща групата, не обяви през 2022 г., че всичките й членове ще изпълнят дълга си.

BTS дебютира през 2013 г. и се превърна в световна сензация с ритмичните си хитове и социални кампании, насочени към младежта. Тя е най-голямото име в популярния стил кей-поп (корейски поп) и първата южнокорейска група, оглавила американските и британските класации. Номинираната няколко пъти за награди "Грами" и подкрепена от световна общност от фенове, наречена "армия", формация е генерирала над 5 милиарда долара приходи в южнокорейската икономика.

Всички членове на BTS подписаха нови договори с агенция HYBE през 2023 г. Анализаторите предвиждат завръщане на групата в студиата и на сцената, след като всички нейни членове завършат военната си служба след броени дни.