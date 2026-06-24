Майстора и Маргарита оживяват на балетната сцена във Варна

Държавна опера - Стара Загора В ролите на Майстора и Маргарита пред варненската публика ще танцуват Фредерико Пинто и Анелия Димитрова.

Танцовата мистерия „Сънят на Пилат“ по музика на композитора Стефан Димитров, продукция на Държавна опера – Стара Загора, ще гостува на 27 юни от 21.00 часа на сцената на Летния театър във Варна. Мащабният спектакъл, превърнал се в емблема на Старозагорската опера и в безспорен връх в репертоара на нейния балет, ще бъде представен за първи път пред варненската публика на това знаково място, носещо особена символика за българския и световния балет. В продължение на десетилетия именно тук се провежда престижният Международен балетен конкурс „Варна“, откъдето започва възходящата кариера на десетки големи балетни артисти и хореографи.

Спектакълът „Сънят на Пилат“, вдъхновен от романа „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков, е сред най-ярките постижения на българското балетно изкуство на XXI век. Той изгражда свой собствен сценичен свят, в който музика, танц, мултимедия, сценография и костюми създават въздействащо музикално-танцово преживяване за зрителя. Либретото е на Яна Темиз, хореографията, режисурата и концепцията на музикалната драматургия са дело на световнопризнатия хореограф Василий Медведев, диригент е Владимир Бошнаков, сценографията и костюмите са на Павол Юраш.

В главните роли варненската публика в събота вечер ще види някои от звездите на международната балетна трупа на Старозагорската опера. Анелия Димитрова ще се представи като Маргарита, Фредерико Пинто – като Майстора, Фиорди Лоха ще бъде Пилат, Марсело Молина – Воланд, Клара Ферер – Хела, а Тристан Еймард – Котаракът Бегемот. Участват солистите и кордебалетът на Държавна опера – Стара Загора.

Още с премиерата си на сцената на Националния дворец на културата в София спектакълът „Сънят на Пилат“ предизвика истински фурор и бе високо оценен от критиката и публиката като културно събитие с национална значимост, напомнят от екипа. Продукцията спечели редица престижни отличия: „Кристална лира“, награда „Импулс“ за танцова продукция на годината, награда „Стара Загора“. Определян като „спектакъл фойерверк“, „Сънят на Пилат“ впечатлява с размах, визуална мощ и силно емоционално въздействие на музиката и танца.

Под ръководството на примабалерината, хореограф и педагог Силвия Томова многонационалната балетна трупа на Старозагорската опера от години е сред най-високо оценяваните не само у нас, но и в чужбина български ансамбли. Формацията е носител на авторитетния европейски приз „Златен Лешникотрошач“ от Международния фестивал на танца в Непи, Италия, както и на десетки индивидуални и колективни национални награди.