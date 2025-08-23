Кеца отговори на Стефан Димитров: По закон съм съавтор

Близо месец след като се разрази скандалът между дългогодишните колеги и приятели на естрадната ни сцена Стефан Димитров и Васил Найденов, певецът излезе с официален отговор на обвиненията от страна на композитора. "Към композитора Стефан Димитров пазя дълбоко приятелство и уважение към творчеството му", пише в изявлението, поместено в "24 часа" и цитирано от БГНЕС.

Припомняме, че в началото на август Димитров обвини попзвездата в присвояване на авторство и каза, че забранява на Найденов да изпълнява песните му. Ябълка на раздора стана парчето "Там на завоя", което Васил Найденов отскоро изпълнява в дует с братя Аргирови. А в репертоара на певеца през годините са редица хитове по музика на Димитров: "Сбогом, моя любов“, "По първи петли", "Там, след края на света", "Казано честно, всичко ми е наред", "Старата любов", "На случайна гара", "Седем пъти"...

"В песента "Там, на завоя" аз и г-н Стефан Димитров сме съавтори съгласно регистрацията на песента в "Музикаутор" още от 11 февруари 2025 г. и устното потвърждение на г-н Димитров от същия месец пред братя Аргирови, които също участват в тази песен като изпълнители и продуценти. Същото съм заявявал многократно в редица мои участия в БНТ, БТВ, НОВА, Дарик радио и много други радиостанции, заедно с братя Аргирови. Именно затова смятам, че този въпрос не бива да е предмет на медийни обвинения", пише Кеца.

"Категорично заявявам, че не съм нарушил Закона за авторското право и сродните му права и никога не бих си позволил, както Стефан Димитров твърди пред различни медии: "20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него". През дългогодишната ми кариера съм бил пианист, певец, бекграунд вокалист, текстописец, аранжор, композитор. Имам авторски песни и безкрайно уважавам труда на всички, с които съм работил - композитори, автори на текстове, поети, както и аранжорите, които понякога коренно преобразяват едно произведение", твърди се още в писмото.

"Бил съм от всички страни на барикадата, изпитал съм труда на всеки един от тях, поставям се на тяхно място, продължавам да работя доста активно на моята възраст по сцените на България и в чужбина. Благодаря на публиката за препълнените зали, за което съм им длъжен. Това е моят живот! Подчертавам, че нито една институция не е наложила забрана върху моите изпълнения. Аз не съм организатор на концертите, в които участвам. Те се осъществяват от промоутъри или частни организатори, които от своя страна имат законовото задължение да уреждат всички необходими авторски права чрез съответните лицензиращи организации", заявява още певецът.

Васил Найденов е категоричен, че "Музикаутор" събира и изплаща възнаграждения от лицензирани концертни прояви на авторите - български и чуждестранни, в рамките на месец от заплащането им от организаторите.

"Както твърди и законът - моята роля е единствено на изпълнител и не следва да ми бъде вменявана отговорност за спазването на авторските права в събитията, в които пея", подчертава певецът. В допълнение изданието цитира и позицията на адвокатска кантора "Георгиев, Колев & Кацарски", в която се казва, че дължимите възнаграждения към Стефан Димитров са изплащани през организацията за колективно управление на авторски права в музиката.

След гастроли по морето, следващото изпълнение на "Там, на завоя" е предвидено за 2 септември в Античния театър в Пловдив.