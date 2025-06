10-и "Арт поток" потича на Южното Черноморие

За десета поредна година Лозенец и Царево ще изкушават летните курортисти с изкуство. Юбилейното издание на фестивала "Арт Поток" ще се проведе от 18 до 28 юли и ще предложи концерти, театрални постановки, литературни премиери, изложби и срещи с обичани български творци.

"Всяко лято ни доказва факта, че изкуството има място навсякъде – дори и под откритото небе в района на прекрасното ни Южно Черноморие. Юбилейното издание е специално не само за нас, но и за всички, които през годините бяха част от това културно пътешествие", споделя създателят на "Арт поток", продуцентът Димитър Тодоранов.

Както "Сега" вече съобщи, за първи път тази година фестивалът LUNAR ще реализира своето морско издание "Море от светлини", което ще се проведе между 1 и 4 август. На 1 и 2 август ще се проведе и първото издание на Lozenets Music Fest, а на открита сцена в парка на черноморското селище ще има концерти на рапъра V:RGO и група "Молец" с вход свободен.

Още на 6 юни ще започне танцувалният сезон с клуб Hacienda Beach заедно с испанския топ диджей Jo Diem. А четвъртото издание на фестивала "Джазче" ще се проведе в Лозенец от 27 до 29 юни. Първият ден ще премине под мотото "Златните години на джаза" с контрабасиста Димитър Карамфилов, тромпетиста Михаил Йосифов, пианиста Милен Кокушаров, барабаниста Атанас Попов и певицата Марина Господинова. На 28 юни концерт ще изнесе Белослава в компанията на Живко Петров - пиано, Росен Захариев - тромпет, Димитър Карамфилов на баса и Димитър Семов на барабаните. Фестивалът ще бъде закрит на 29 юни с концерт на трио Giardino Mare.

Самият "Арт Поток" ще бъде открит на 18 юли в Историческия музей на гр. Царево с изложбата "Хаос". В нея ще вземат участие освен познати и утвърдени имена и млади автори дебютанти, сред тях и студенти от НБУ, Национална Художествена Академия- София и филиала на академията в Бургас. С творби ще се представят художниците Лиляна Александрова, Жаклин Караколева, Индия Кърмова, както и младата и талантлива Цветелия Кутин, студентка по психология.

Театралната програма ще започне също на 18 юли с пиесата на Дарио Фо и Франка Раме "Отворена брачна двойка", постановка на Владлен Александров с участието на Александра Сърчаджиева и Филип Буков. На 19 юли своята лятна премиера ще има продукцията на Шуменския театър "Васил Друмев" - "Пълнолудие - 100 минути смях". Шеметният комедиен спектакъл е с участието на любимците Кръстьо Лафазанов, Любо Нейков и Петьо Петков-Шайбата. На 25 юли гостува моноспектакълът на актрисата Наталия Цекова "Вкусът на живота" с автор Здрава Каменова, а сценографията е дело на Стефания Колева. На следващия ден Здрава Каменова ще има премиера на авторското си представление "Жена на море". Всички театрални представления ще се играят на сцената на читалище "Георги Кондолов" в Царево от 21:00 ч.

На "Арт Поток" тази година ще се изявят и Нина Николина и Калин Вельов със сценично-музикалния спектакъл "Традиции", който ще бъде представен в Ахтопол. Традиционно ще гостуват и популярни български автори с премиери на новите си книги. На 20 юли в By The Way своето представяне ще има Георги Милков с новата си книга "Носорог в банята и още нови истории от ръчния багаж". На 21 юли в Лозенец ще гостува известната тв водеща и журналистка Радина Червенова с първия си роман "Преди ме е нямало". На 22 юли тв продуцентът и автор Георги Тошев ще представи биографичната си книга за Лили Иванова, а премиера ще има и документалния му филм "Легендата Лили". На 24 юли в черноморското селище се завръща Мария Лалева, която ще представи последния си роман "Пътища от огън". Книжните премиери продължават на 25 юли със Здрава Каменова и нейната "Смешна помощ", а на 26 юли в следобедно време на плажа Иво Сиромахов ще разказва забавни истории от последната си книга "Фермата на писателите".

Финалът на "Арт Поток" е запазен за легендата на българската естрада Васил Найденов, който на 27 юли от 21:00 ч. ще изнесе голям концерт на площада в град Царево с вход свободен.