"Мамник" се окичи с три международни отличия

"Мамник" е получил три отличия от международни филмови фестивали, съобщиха от Българската национална телевизия.

Сериалът спечели "Награда за пилотен епизод на уеб или телевизионно предаване" (Web/TV Series (Pilot)) на международния фестивал Seven Continents Awards – SCA Los Angeles/International Awards в САЩ, "Най-добър телевизионен или стрийминг сериал" (Best TV or Streaming Series) на Alpine International Film Festival в Швейцария, както и "Най-добър уеб сериал или епизод" (Best Web Series/Episode) на London Vision Film Festival във Великобритания.

Освен трите отличия, "Мамник" е и финалист в категорията "Най-добър уеб или телевизионен сериал" (Best Web/TV Series) на международния фестивал Cinema Royale: Paris Edition, което допълнително потвърждава интереса на международното жури към българската продукция, казват от екипа.

Сериалът "Мамник", продуциран от БНТ, "Фалкънуинг Студио" и "Глобал Филмс", е криминална мистерия в 12 епизода по едноименния роман на писателя Васил Попов. В главните роли влизат младите актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях в тв поредицата участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова и Галя Александрова. Продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор Антон Бакарски, а композитор – Петър Дундаков.

Сюжетът на романа, появил се през 2020 г. първо в аудиоверсия след конкурс на стрийминг платформата Storytel, разказва за борбата между човека и древно зло. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие. Три години по-късно "Мамник" бе издаден и в хартиен вариант и стана една от най-обсъжданите и четени книги на 2023 г. Заради свръхестествените елементи в романа, сред почитателите му (измисленото) трънско село Вракола си спечели прозвището "българският Туин Пийкс".

Васил Попов е автор на редица книги, вдъхновени от мрачните дълбини на българския фолклор. Сред произведенията му са още "Пермафрост", "Лехуса" и "Аждер".