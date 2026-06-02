"Лоранъ" се връща към мистерията Кеазим Исинов

Три години след кончината на прочутия български художник Кеазим Исинов (1940 - 2023) галерия "Лоранъ" продължава да търси отговора към мистерията в картините му. Изложбата с негови творби и лаконичното заглавие "Живот" се открива днес, 2 юни, от 18:30 часа в салона на ул. "Марин Дринов" 30 в София.

"Мистерията винаги е в малкото, в семето. От него израства голямото и то тръгва по света, общува, прославя. Да затвориш живота през природата, морето, Орфей и Евридика, Самуил, Крали Марко, копнежа по висините, видението, в семенце е велико! Това е изкуство на концентрация и вътрешен копнеж за усещане, вдишване, аромат.

Добрият майстор може да го направи и да се смали. Това е изкуство, което става Култура, а Културата пребъдва. Тя е тази, която носи на плещите си историята и на нея винаги можеш да се опреш. Тя спасява. Тя е фундамента на живота. Тя е първият етаж на обществения живот, следва организации и регулации, за да се изкачим до благоденствие и просперитет! Без първия етаж сградата винаги ще рухва", пише Антоанета Дюнгелян за художника.

Изложените картини се продават, като цените започват от 750 евро и достигат до 8500. Те ще останат в "Лоранъ" до 28 юни.

Кеазим Исинов е роден в село Садовец, Плевенска област. Завършва художествената гимназия през 1960 г., а през 1968 г. специалност „живопис“ в класа на проф. Ненко Балкански в Националната художествена академия. След дипломирането си работи като реставратор в института по паметниците на културата. През 1969 г. постъпва в НИИ по психология и неврология като педагог възпитател в областта на изкуствата.

През целия си петдесетгодишен творчески път Кеазим Исинов работи като художник на свободна практика и създава богато и разностранно творчество. Излагал е в Берлин, Прага, Виена, Япония, Полша, Алжир, Турция, Англия и други. Удостоен с наградата художник на века в конкурса "Милениум - 1001 причини да обичаш земята", проведен в Холандия. Носител е на държавни отличия - орден "Св. св. Кирил и Методий" - I степен (2006), орден "Златен век" (2015).

Кеазим Исинов си отива от този свят на 17 февруари 2023 г. в София.