A to JazZ е спасен: в последния ден на служебния кабинет

Юбилейното 15-то издание на A to JazZ ще се проведе в пълния си блясък и с планираната международна програма. След като миналата седмица организаторите алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет на Андрей Гюров прие решение за отпускане на извънреден бюджет за Националния културен календар, с което се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни. Сред тях е и липсващата сума за обезпечаване на артистичната програма на A to JazZ, спечелена проектно по законово установения ред още през миналата 2025 г. Забавянето на финансирането на стотици културни събития е заради липсата на редовен бюджет 2026.

По думите на екипа решаваща за държавното решение се е оказала обществената реакция. След обявяването на дарителска кампания хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ. "Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно", споделя основателят на фестивала Петър Димитров. "Събраната подкрепа от вас – публиката, е много повече от пари! От нея ще си запазим емоцията и любовта ви."

Екипът на фестивала взе решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тазгодишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на следващите 14 дни.

София се готви да посрещне от 2 до 5 юли редица световни имена в съвременния джаз - певицата Dee Dee Bridgewater, наследниците на Майлс Дейвис Miles Electric Band в чест на 100-годишнината от рождението му, виртуозния барабанист и носител на “Грами” Nate Smith, съвременните таланти The Simon Grey Collective, Tomoki Sanders, Sorvina, AlexAbril, Hania Derej Trio и други. Ще бъдат представени и българските проекти Виктория Кирилова квартет, R.S. Riverman Groups на Александър Славчев, Емил Тасев квартет и българо-френският брас ансамбъл на тромбониста Георги Корназов. В специалната шоукейс програма, представяща млади артисти от целия свят, ще бъдат представени 12 проекта от 4 континента.