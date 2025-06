A to JazZ идва от 3 до 6 юли, но в "авариен режим"

През първия уикенд на юли - от 3-и до 6-и, в Южен парк 2 традиционно ще се проведе фестивалът A to JazZ. Това е 14-о издание на обичаното събитие, привличащо хиляди със своя свободен вход и лежерна атмосфера. Създателят и мениджър на фестивала Петър Димитров обаче алармира, че тази година той се провежда в "авариен режим".

Причината е несигурността в отношенията с Министерство на културата, от която вече месеци се оплакват всички културни оператори - както тези на бюджетна издръжка (като театри и опери), така и свободните артисти, които работят по проекти.

Петър Димитров е сред независимите културни оператори, които в началото на месеца с отворено писмо призоваха ресорното ведомство към по-добър диалог, редовна комуникация, ясни програми и създаване на стратегия за развитието на българската култура с участието на целия сектор. От 5 юни до днес броят на подписалите го творци, културни мениджъри, представители на институции, съсловни организации и фестивали расте, а официален отговор няма. Нещо повече - опитите на творците да влязат в диалог с министерството бяха осмени във вечерното шоу на "7/8 тв" - партийните телевизия, чиято издънка е министърът Мариан Бачев.

"В момента каруцата е пред коня", обобщи Димитров ситуацията. Работим със съкратен персонал, каза още той пред БНР, за да не съкратим нито програмата, нито продължителността на фестивала.

Миналата седмица и кметът Васил Терзиев алармира, че някои от най-обичаните културни събития в София са изправени пред сериозни затруднения, защото Министерството на културата забавя или изобщо не отпуска нужните финансови средства. Той посочи като примери фестивалите "Културама", A to JazZ и Sofia Live Festival. Той обеща, че всички те ще получат подкрепа като част от Културния календар на Столична община: макар че и нейният бюджет не е цъфнал и вързал.

И ВСЕ ПАК МУЗИКА

Програмата на A to JazZ това лято предвижда участието на 12 международни групи от тазгодишната селекция World Music Showcase и три фестивални вечери. Водещите имена на голямата сцена са соул-фънк сензацията Kennedy Administration, виртуозният тромпетист и носител на "Грами" Кейон Харолд, и френско-карибската неосоул звезда Ади Оазис.

На 4 юли на голямата сцена излизат Kennedy Administration – нюйоркска формация, известна със своето енергично, стилово пъстро звучене, в което се преплитат соул, фънк, джаз и поп. Вокалистката им е сравнявана с Шака Кан и Уитни Хюстън, а зад клавишите е пианистът и продуцент Ондре Джей.

На следващия ден централно място в програмата заема Кейон Харолд – един от най-ярките джаз тромпетисти на съвремието, носител на "Грами". Той е известен с работата си с Джей Зи, Бионсе, Ерика Баду, Грегъри Потър, автор е на музиката към биографичния филм за Майлс Дейвис – Miles Ahead. В мелодиите му джазът се среща хип-хоп, фънк, рок и социално ангажирани послания.

Фестивала закрива Ади Оазис – певица, басист и продуцент, родена е във Франция, с карибски корени. Сега живее и работи в Ню Йорк.

Международното участие включва още триото Emile Londonien от Франция, Roseye от Нидерландия, Джет Весъпр и Gilipojazz от Испания – два проекта, които са плод на партньорството между A to JazZ и MadCool Festival, както и платформата The Spanish Wave, целяща да представи новите гласове на испанската сцена пред международна публика.

Програмата традиционно представя и родни артисти с най-новите им продукции. Сред тях са младите музиканти от Uke Duo, които ще представят дебютния си авторски албум "Виж" в стил боса нова; китаристът Ангел Демирев и талантливият тромбонист Иван Мелин със своя квинтет и дебютен албум The Beginning of Authenticity; джаз формацията Zone C с нов албум Quantum Integrity, включващ неиздавани до момента композиции на покойния създател на групата Васил Пармаков; както и изгряващия млад тромпетист Алекс Витков - VI:Tkov, който дебютира с Once Upon a Jazz.