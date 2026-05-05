A to JazZ ще разчита на дарения, за да спаси 15-ото си издание

Фестивалът A to JazZ отправи призив за дарения, за да може да реализира своето 15-о издание. Сред договорените гости за юли са примата на вокалния джаз Диди Бриджуотър, барабанистът с две награди "Грами" Нейт Смит, проектът, посветен на 100-годишнината от рождението на великия Майлс Дейвис – "Майлс електрик бенд" и още над 20 музикални проекта. Реализацията на тази програма обаче е под въпрос, заради забавено с близо 6 месеца финансиране от Министерство на културата.

A to JazZ по традиция се провежда в първата седмица на юли в столичния Южен парк. Входът за фестивала през цялата му досегашна история е бил свободен за публиката. Но за да осъществят планираната програма, организаторите от Фондация "Ей ту Зет" се обръщат към своята публика с призив да помогнат за събирането на средствата, необходими за хонорари, настаняване и пътни разходи на артистите. Голямата цел е събирането на 124 990 евро, като това представлява сумата на спечеленото и неполучено до момента от фондацията проектно финансиране, предназначено за артистичната програма на фестивала. Това е около 1/5 от общия бюджет на фестивала, обяснява организаторът Петър Димитров. Всички останали продукционни разходи на A to JazZ са вече обезпечени благодарение на частни спонсори, партньори и Столична община.

Фестивалът е получил одобрение за финансиране още в края на 2025-та година чрез програмата Национален културен календар. Документът е утвърден с решение на Министерски съвет с №956, а в него фигурират още над 200 знакови национални събития от целия артистичен спектър. На базата на тази официална държавна гаранция, организаторите договарят артистите от програмата. Към днешна дата се оказва, че бюджет за финансирането на целия културен сектор не е осигурен, а ръководството на Министерство на културата не е съумяло да се пребори за ново решение на правителството, с което да се обезпечи културния живот на България.

Към момента екипът на фестивала вече е изгубил надежда, че очакваните 124 990 евро ще бъдат осигурени от ресорното министерство.

"Вече 15 години A to JazZ следва своята мисия: да бъде добрият пример, да възпитава младите хора в естетика и вкус към изкуството и да създава по-добра среда за всички нас. A to JazZ не е просто музика в парка – той има силни обществени функции като безценен икономически, социален, културен и символен капитал за София и визитка на България пред света", казва Петър Димитров, и допълва:

"Обръщам се към онези десетки хиляди, най-близките ни хора – нашата публика. Заедно сме огромна сила! Сега се нуждаем от вашата помощ повече от всякога! Всяка фестивална вечер сме над 15 000 души и аз вярвам че заедно ще успеем да съберем средствата за великолепната програма на A to JazZ 2026!"

Кампанията за подкрепа вече е активна на сайта и социалните мрежи на A to JazZ Festival, като ще позволява редовно проследяване на събраните средства.

РЕАКЦИЯ

Часове след призива на фестивала Министерство на културата му отговори с писмено изявление, генерирано с помощта на ChatGPT.

В него се казва, че "За да се осигури финансиране на Националния културен календар, е необходимо приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.". Тъй като за момента такъв няма, "Министерството работи в режим на удължен бюджет, който ограничава възможността за поемане на нови финансови ангажименти в пълния обем на одобрения календар. Общата стойност на събитията в него възлиза на 22 786 930 лева — ресурс, който към момента не е наличен."

От ведомството изразяват и оптимизъм, че "събитието е планирано за летния период, когато се очаква да има приет редовен бюджет на Република България за 2026 година. Министерството не бяга от ангажимента си към неговото финансиране в рамките на Националния културен календар. Но разплащанията могат да бъдат извършени след приемането на държавния бюджет за 2026 г. от следващото редовно правителство."