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Изложба изследва лицата на любовта в три държави

Експозиция видео арт "Любовни записки" се открива в галерия "Аросита"

Днес, 16:09
Артистът Мая Йоцова е събрала визуални свидетелства на хора от три държави - Канада, Хърватия и България.
Галерия Аросита
Артистът Мая Йоцова е събрала визуални свидетелства на хора от три държави - Канада, Хърватия и България.

Изложба на видео арт, наречена „Любовни записки“, на визуалния артист Мая Йоцова открива днес от 18.00 часа столичната галерия „Аросита“ на ул. „Врабча” 12Б. Куратор на експозицията е галеристката Росица Гецова.

Какво е да обичаш като дете? Как ни учат да обичаме? И как обичаме като пораснем? Какво е любовта? Можем ли да вникнем в нейната същност? Видео инсталацията „Любовни записки“ е мозайка от отговори на тези въпроси на хора от България, Канада и Хърватия, смесени с визуални интерпретации от артиста Мая Йоцова по темата.

„Любовни записки“ е проект, който тя е започнала преди години. „Това беше период, в който се чувствах все по-разкъсана в живота си. Реших да си поставя лично предизвикателство под формата на арт пърформанс: 90-дневно изследване на любовта, по време на което се концентрирах върху любовта в живота си и се ангажирах да пиша за това в блог. Това ме накара да си задам фундаменталния въпрос: какво е любовта? Усещах, че има разминаване между романтичния идеал за нея, който съществува в митологията на нашето общество, и реалността на любовта, която аз, моите приятели, семейството ми срещахме в живота си. Усещах, че това несъответствие не само засягаше нашите междуличностни отношения, но и пречеше на връзката ни с по-широкия свят и с планетата“, споделя авторката.

Така тя решава да проучи какво означава любовта за нейната общност. Започва да разговаря с приятелите и семейството си по този въпрос и заснема разговорите. Провежда улични интервюта с хора в Монреал и Торонто – Канада, както и в София – България, и Риека – Хърватия. „Питах хората какво е любовта за тях като цяло и ги оставях да говорят за аспектите на любовта, за които избираха да говорят: любовта в междуличностните отношения като приятелство, романтика, семейство; любовта като общо понятие; любовта като духовно преживяване; чувството на любов; любовта към неща като работата, околната среда, някоя кауза“, обяснява Мая Йоцова.

Тя моли всеки от интервюираните да нарисува или напише своето определение за любовта и заснема видеопортрет на всеки с неговото определение. Разговорите с различни хора от различни култури не само показват многообразието от гледни точки към любовта, но и се превръщат в миниатюрни портрети на самите хора и на средата, в която живеят. Определението и участието на всеки добавя нов нюанс към картината, ново парченце в мозайката на любовта. „И от тази мозайка започна да се появява очарователно впечатление, топла и искрена медитация върху любовта, живота и човечеството“, обобщава художничката.

Тази обща картина на любовните откровения – написани и нарисувани, може да бъде видяна в галерия „Аросита“ до 30 юни.

Авторката работи по проекта за любовта от години.
Галерия Аросита Авторката работи по проекта за любовта от години.
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Ключови думи:

Мая Йоцова, галерия Аросита, Любовни записки, видео арт

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