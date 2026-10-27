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Гласът на Брус Дикинсън отново ще разлюлее Борисовата градина

Вокалът на "Айрън Мейдън" се завръща соло през юни 2027 г.

Днес, 17:24
Брус Дикинсън на стадион "Васил Левски" тази година.
БГНЕС
Брус Дикинсън на стадион "Васил Левски" тази година.

Едва година след предишното си гостуване - големия концерт на "Айрън Мейдън" на стадион "Васил Левски" през май, вокалът на групата се завръща соло в Борисовата градина в София. Фронтменът ще пее отново на 28 юни 2027-а във Vidas Art Arena. София е спирка от турнето му PsychoGod Tour, а билетите са в продажба от утре в Ticket Station: първо за членовете на Fest Club, от петък - и за останалите. Цените са от 40 до 108 евро. 

Един от най-разпознаваемите гласове в историята на хеви метъла, 68-годишният Брус Дикинсън е гостувал десетина пъти у нас. Шест са само гастролите на "Айрън Мейдън" (като за първия през 1995 г. те пристигат с доста по-невзрачния вокал Блейз Бейли, но после наваксват), отделно е идвал неколкократно като солоизпълнител и като комик. Концертът в София ще представи както нов материал от предстоящия солов албум на музиканта, така и по-рядко изпълнявани композиции от неговата над 35-годишна самостоятелна кариера. 

След присъединяването си към "Айрън Мейдън" през 1982 г. Дикинсън се превръща в една от най-влиятелните фигури в световната рок музика. Но неговата биография е не по-малко впечатляваща и извън сцената: професионален пилот, състезател по фехтовка, писател, предприемач, пивовар. Любопитството и стремежът към нови предизвикателства са неизменна част от кариерата му, а соловото творчество му позволява да изследва различни музикални посоки отвъд звученето, с което поколения фенове го познават като лидер на "Желязната девица". 

След като посвети миналата година основно на концертни ангажименти с групата, сега Брус Дикинсън отново се фокусира върху своите занимания. Той работи над нов албум, чието издаване е планирано за първата половина на 2027 г. На сцената в София певецът ще бъде придружен от музикантите, с които записва и новия си албум: китаристите Крис Деклерк и Филип Нослунд, Таня О'Калахан - бас, Мистерия - клавишни и Дейв Морено на барабаните.

По повод предстоящото турне той коментира: "Това, което правим, е истинско, а точно сега това е изключително важно. Истински барабанист, истински басист, истински китаристи - изкуственият интелект може само да копира, може само да се преструва. Той никога не може да бъде влюбен в музиката и не може да свири истински. А тази група? Тези музиканти наистина могат да свирят!"

PsychoGod Tour 2027 започва на 14 юни в Белфаст и преминава през Ирландия, Италия, Швейцария, Хърватия и Сърбия, преди да достигне София на 28 юни. 

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