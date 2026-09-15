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„Джанго Зе“ ще пеят на живо в театралната версия на „Опасен чар“

Премиерата на култовата комедия е в събота вечер в родния град на незабравимия Тодор Колев

Днес, 13:30
Любо Нейков е в ролята на "главния" милиционер в историята, която в сравнение с филма на сцената ще бъде доста разширена.
ДКТ Васил Друмев - Шумен
Любо Нейков е в ролята на "главния" милиционер в историята, която в сравнение с филма на сцената ще бъде доста разширена.

Музикантите от група „Джанго Зе“ ще пеят и свирят на живо в сценичната версия на култовия филм „Опасен чар“ в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, който стяга премиера за 19 септември под режисурата на Николай Гундеров. Творческият екип обещава да превърне познатата любима история за чаровния измамник в още по-динамична комедия с много хумор, забавни обрати, клоунади и ситуационен смях. За целта важно участие в представлението ще имат и изпълнителите на хита „Луди жаби“, които ще се включат на живо в действието, издават от шуменската трупа.

Живот на обикнатите от поколения персонажи от големия екран на сцената ще вдъхнат звездите Любо Нейков, Силвия Петкова, Стефан Милков, който се пребори на тежък кастинг за ролята на главния герой Генчо Гунчев (Ястребовски, Орелски, Соколов, Буревестников), Диана Спасова, Ванеса Пеянкова и още цяла плеяда талантливи актьори от ДКТ „Васил Друмев“ – Васил Пенов, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Данислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева.

Една от най-популярните български истории за измами, доверие, човешки слабости и страсти оживява за първи път на театрална сцена именно в родния град на легендата Тодор Колев, чийто съгражданин е и режисьорът Николай Гундеров. Както „Сега“ по-рано писа, спектакълът „Опасен чар“ е вдъхновено от едноименния филм с големия актьор, но не се опитва да го повтаря, а изгражда собствен театрален свят на базата на литературния оригинал – романа на Свобода Бъчварова.

В центъра на историята е Генчо Гунчев – обаятелен измамник с множество самоличности и невероятна способност да печели доверието на хората. Но зад комичните ситуации и неговите остроумни превъплъщения спектакълът поставя въпроси, които звучат особено актуално днес: защо вярваме на онези, които ни мамят най-умело, и защо понякога жертвата изпитва вина, а дори и благодарност към измамника…

Постановката „Опасен чар“ използва хумора като начин да погледне към страховете, заблудите и необходимостта ни да вярваме в удобни измислици. Това е комедия, която свързва отминалата епоха на соца със съвремието и предлага на публиката не просто среща с любима история, а нов поглед към нея, отбелязват от екипа.

Официалната премиера на спектакъла ще бъде тази събота на сцената на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен. На 27 септември комедията ще гостува в Пловдив – в Дом на културата „Борис Христов“, предстоят и срещи със зрителите от цялата страна.

 

Стефан Милков като Генчо Гунчев и Нелли Таукчи
ДКТ Васил Друмев - Шумен Стефан Милков като Генчо Гунчев и Нелли Таукчи
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
Режисьорът Николай Гундеров
ДКТ Васил Друмев - Шумен Режисьорът Николай Гундеров
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
Силвия Петкова в ролята на влюбената учителка, обезсмъртена на екрана от Невена Коканова.
ДКТ Васил Друмев - Шумен Силвия Петкова в ролята на влюбената учителка, обезсмъртена на екрана от Невена Коканова.
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
Сцена от спектакъла
ДКТ Васил Друмев - Шумен Сцена от спектакъла
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Опасен чар, ДКТ Васил Друмев - Шумен, Николай Гундеров, Тодор Колев, Любо Нейков, Силвия Петкова, Стефан Милков

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