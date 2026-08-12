"Опасен чар" се качва на сцена с Любо Нейков и Стефан Милков

След "Дами канят" – новата продукция на Драматичен театър "Никола Вапцаров" в Благоевград под режисурата на Асен Блатечки, още една любима филмова класика се превръща в театрален спектакъл. В Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен, с пълна пара вървят репетициите на постановката "Опасен чар", която ще оживее за първи път на сцена в интерпретацията на майстора на комедийния изказ, режисьора и драматург Николай Гундеров.

"Опасен чар" е една от най-обичаните български филмови комедии, която се появява на големия екран през 1984 г. Лентата на Иван Андонов с незабравимите Тодор Колев, Невена Коканова, Георги Русев, Надя Тодорова и др. в главните роли, е вдъхновение за бъдещия спектакъл, но в същото време той ще бъде и доста различен от нея, като запазва духа ѝ, без да я копира, сподели за "Сега" режисьорът Николай Гундеров. В основата на представлението ще бъде по-скоро литературният първообраз – романът "Опасен чар" на Свобода Бъчварова.

"Аналогията е ясна и близка, но това е независим театрален текст. По нов начин са разгърнати герои, които дори ги няма в литературния материал. Историята кореспондира и с времето на демокрацията – тя тръгва от социализма на 80-те и преминава до наши дни, за да отговори на някои въпроси, които си задаваме днес. Развитието на персонажите, на новите ситуации, които въобще ги няма във филма или които познаваме, но интерпретирани по друг начин, ще подскажат, че театралната версия е силно авторизирана", споделя шуменецът Николай Гундеров. Тя съхранява духа на любимата класика, но ще я срещне със съвременния зрител чрез свеж театрален език, впечатляваща визия и великолепен актьорски ансамбъл, допълват от театъра.

В центъра на постановката, разбира се, е чаровният мошеник Генчо Гунчев – човек с десетки самоличности, безброй приключения и невероятната способност да печели доверието на всеки, когото срещне. Той се препитава чрез най-различни измами, използвайки мними самоличности. Обикаляйки из цялата страна, омайва доверчиви жени с предложения за брак и в изобретателността си стига дотам, че когато милицията започва да го издирва, се обявява за покойник. Харизматичен, находчив и неуловим, познат с многобройните си имена – Ястребовски, Орелски, Соколов, Буревестников, той приема всевъзможни превъплъщения, докато около него се разгръща вихър от комични ситуации, забавни недоразумения и остроумни срещи. Но зад смеха спектакълът задава сериозния екзистенциален въпрос какво прави един човек истински ценен: образът, който показва, или личността, която крие.

В кожата на този сложен персонаж, увековечен на екрана от Тодор Колев, в Шуменския театър влиза гост-актьорът Стефан Милков, избран да му вдъхне плът и кръв след доста продължителен кастинг. Стефан Милков е възпитаник на театрален колеж "Любен Гройс" и до скоро бе директор на Драматичен театър "Драгомир Асенов" – Монтана, а сега е на свободна практика. Играл е в театър "София", театрална формация "Метеор" и др., носител е на редица отличия за актьорско майсторство. "Очаквайте ни от септември до няколко десетилетия! Радвам се, че ще работя с такива страхотни колеги!", написа в своя профил във Фейсбук той, пожелавайки дълъг живот на спектакъла.

Негов основен партньор в проекта е гост-звездата Любо Нейков. Нейков ще облече униформата на "главния" милиционер инспектор Гавазов, който във филма бе изигран от Стефан Мавродиев, но бе по-слабо и периферно маркиран. "Там милиционерите бяха носители на морал, докато при нас ще бъдат не по-малки измамници от измамника", обясни Гундеров, намеквайки за една по-различна поанта на сцената. Като учителката Боряна, която пленява сърцето на чаровния мошеник и го обиква – героиня, останала в аналите с изпълнението на Невена Коканова, на 17 август в репетиционния процес ще се включи още една гост-звезда, Силвия Петкова. Неин "дядо" и главен двигател в отношенията ѝ с мъжете ще бъде актьорът Васил Пенов.

Като колоритното семейство Седларови ("куче-касичка" и "роднина-милиционер" – култови реплики на Георги Русев и Надя Тодорова във филма) ще се изявяват двама от стожерите на щуменската трупа – Веселин Бърборков и Александра Михайлова, а тяхната дъщеря Линчето (в лентата Маргарита Карамитева) ще бъде характерната млада актриса със "сюрреалистично" излъчване Натали Никова, завършила неотдавна НАТФИЗ в клас на проф. Ивайло Христов. В актьорския състав са още Антония Велева, Ванеса Пеянкова (позната и от тв сериала "Вяра, надежда, любов"), Димитрия Милушева, Нелли Таукчи (от сериала "Ком-Емине"), Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Николай Гундеров създава една история за измамите, мечтите, любовта и вечния човешки стремеж към по-добър живот, разказана с много смях, ирония и опасен чар, обобщават от театър "Васил Друмев" – Шумен. Сценограф е Николай Николов, хореограф – Татяна Янева, музика – Данислав Атанасов, асистент-режисьори – Невена Тодорова и Албена Бабева.

Репетициите на маса стартираха в София, а в момента и през целия август продължават в Шумен. Премиерата на театралния "Опасен чар" в ДКТ „Васил Друмев“ е планирана за 15 септември, но преди това – на 8 септември, комедията ще се срещне с публиката в Пловдив, а ден след премиерата – на 16 септември, ще гостува в Горна Оряховица. Следващият показ в Шумен е на 19 септември, а съвсем скоро се очакват още нови дати за цялата страна. Столичната премиера на спектакъла се очертава през ноември, най-вероятно в "Театро отсам канала", където са се представяли не един и два проекта на Николай Гундеров – носител на награда "Аскеер 2017" за съвременна българска драматургия, а неговата "Сватба със закъснител" с Мая Бежанска и Филип Аврамов е в актуалния афиш там.