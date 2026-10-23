Toyota иска да промени правилата "Произведено в Европа"

Японският концерн Toyota поиска автомобили, произведени в Япония, Турция и Великобритания, да бъдат изключени предварително от правилата на ЕС "Произведено в Европа". Японската компания твърди, че европейската автомобилна индустрия трябва максимално да се възползва от сътрудничеството с доверени партньори извън ЕС. В случая са заложени не са само субсидиите за електрически автомобили, но и бъдещите инвестиции, хиляди работни места и конкурентоспособността спрямо китайските производители.

Президентът на Toyota Motor Europe - Йошихиро Наката, изтъкна значението на присъствието на японската марка на европейския пазар по време на среща в Брюксел. Малко след това компанията му официално представи своето виждане за бъдеще, наречено "Произведено с Европа" - т. е. производство, осъществено в партньорство с Европа.

"Toyota не е гост в Европа. Ние сме европейски производител и искаме европейската автомобилна индустрия да бъде успешна", категоричен беше Наката.

Изявлението му е отговор на "Закона за ускоряване на индустрията", представен от Европейската комисия през март 2026 г. Той предвижда, че продукти с европейски произход ще бъдат предпочитани в определени публични поръчки и програми за подкрепа. В автомобилния сектор това се прави с цел да се подпомогне развитието на производството в ЕС и да се намали зависимостта от доставчици извън Общността.

Япония, Турция и Великобритания също ще бъдат европейски партньори

Toyota иска не само 27-те страни от ЕС да бъдат взети предвид при определяне на произхода на автомобилите, но същото да важи за Япония, Турция и Великобритания. От гледна точка на най-големия автомобилен производител света, изключването на тези държави може да удари компаниите, които инвестират в европейски фабрики от години, наемат местни работници и използват регионални вериги за доставки.

Франция и Германия се споразумяха за предложение, което проправя пътя Великобритания да бъде включена в статут на доверен партньор в регламентите "Произведено в ЕС". Това обаче не включва автоматично Япония и Турция. Френско-германското споразумение все още трябва да получи по-широка подкрепа в Съюза.

Toyota посочва конкретни суми - става дума за милиарди евро

Компанията твърди, че нейният принос към европейската икономика е много по-голям от стойността на самите фабрики. Toyota наема около 25 000 души в Европа и си сътрудничи с мрежа от над 450 доставчици. През 2025 г. стойността на компонентите, закупени от европейски компании, възлиза на около 8 млрд. евро.

В същото време Toyota продължава да внася значителна част от автомобилите си от Япония. През 2025 г. стойността на превозните средства, внесени оттам, възлиза на 6,9 млрд. евро. Всички електрически модели на марката, предлагани в Европа, идват от Япония, с изключение на Urban Cruiser, внесен от Индия. Въпреки че компанията обяви старта на производството на електрическия автомобил в Чехия, все още не е разкрила модела или датата за започване на производството.

Европа трябва да се разшири, за да се конкурира с Китай

Toyota също посочва разликата в размера на пазарите - през 2025 г. в Европейския съюз са продадени около 11 милиона нови автомобила, докато в Китай - 27 милиона. Като се вземат предвид други доверени партньори като Япония, Великобритания, Турция, Канада и Южна Корея, мащабът на съвместния пазар ще се увеличи до около 31 милиона превозни средства, според изчисленията на компанията.

Toyota също иска по-реалистични цели за емисии

"Произведено с Европа" е само част от позицията на компанията. Toyota също призовава за по-голяма гъвкавост при постигането на целите на ЕС за намаляване на CO2 и по-добро съгласуване на регулациите с реалното търсене на електрически автомобили. Според прогнозите на компанията, през 2030 г. батерийните автомобили може да представляват 45% от продажбите на нови леки автомобили, докато изискваното ниво на съответствие е над 55%.