Ford се готви за рестарт в Европа със 7 нови модела

Компанията ще лансира и глобална платформа за марки Ready-Set-Ford

Днес, 14:10
Анонсиращата снимка, с която бяха загатнати част от бъдещите модели на Ford.
През последните години Ford определено остави европейския пазар на заден план, но сега това се променя. Американският производител представи амбициозна визия за следващите три години - 7 нови превозни средства, дигитална екосистема за бизнеса и глобална платформа за марки, наречена Ready-Set-Ford.

Рестартът в Европа има за цел да трансформира имиджа на марката в Стария континент, като се фокусира върху три стълба: стабилност, емоция и приключение. Планът предвижда появата на 5 нови модела до 2029 г., всички характеризирани с "рали" подход, т.е. вдъхновени от света на ралито, за да се отличат от конкуренцията с удоволствие от шофирането, контрол и прецизност.

Стълбът на новата гама ще бъдат две коли, създадени от сътрудничеството с Renault. Възползвайки се от платформата Ampr Small на френската група, марката от Детройт ще започне да произвежда два електромобила от 2028 г.

Първият ще е градски, базиран на Renault 5 E-Tech, и може да върне историческото име Fiesta към живот. Вторият ще бъде компактен кросоувър с батерии, на основата на Renault 4 E-Tech, предназначен да продължи наследството на Puma. Въпреки споделената техническа база с френската компания, ръководителят на марката в Европа - Джим Баумбик, увери, че те ще предлагат автентично изживяване с Ford, благодарение на специфичната работа по настройката и стила.

Освен малките коли, планът предвижда разширяване на семейството Bronco в Европа със средноразмерен SUV, базиран на платформата на настоящия Kuga и предлаган с хибридни и plug-in хибридни двигатели. Пристигането му е планирано за 2028 г., а производството ще е в завода във Валенсия.

През 2029 г. ще дойде ред на четвъртия и петия модели - два кросоувъра, които трябва да заменят Kuga и излезлия от производство Focus. Те ще използват "мултиенергиен" подход към двигателите, което означава, че ще бъдат налични не само като чисто електрически превозни средства, но и с двигатели с вътрешно горене в хибридна конфигурация.

Стратегията на Ford не забравя света на "работните коне", където марката доминира в продажбите повече от десетилетие. За професионалистите идва Ranger Super Duty - екстремен пикап, способен да тегли до 4,5 тона и с товароносимост почти 2 тона, предназначен за спасителни, минни и военни цели.

От другата страна на гамата от търговски превозни средства се позиционира Transit City - нов 100% електрически ван, разработен в сътрудничество с китайската JMC. Специално предназначен за доставки в зони с ограничен трафик, той ще пристигне в дилърските центрове до края на годината.

Докато потвърждава ангажимента си към бъдеще с нулеви емисии, Ford се обръща към Европа за реалистични цели и адекватна инфраструктура за зареждане. Компанията подчертава значението на преходните технологии като plug-in хибриди (PHEVs) и електрически превозни средства с удължен пробег (EREV), които се считат за необходим мост, докато електроенергийната мрежа не бъде готова за всички. Както казва Джим Баумбик - "най-бързият път към нулеви емисии е онзи, който клиентите наистина са готови да изберат."

