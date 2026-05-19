Ford се готви за рестарт в Европа със 7 нови модела

През последните години Ford определено остави европейския пазар на заден план, но сега това се променя. Американският производител представи амбициозна визия за следващите три години - 7 нови превозни средства, дигитална екосистема за бизнеса и глобална платформа за марки, наречена Ready-Set-Ford.

Рестартът в Европа има за цел да трансформира имиджа на марката в Стария континент, като се фокусира върху три стълба: стабилност, емоция и приключение. Планът предвижда появата на 5 нови модела до 2029 г., всички характеризирани с "рали" подход, т.е. вдъхновени от света на ралито, за да се отличат от конкуренцията с удоволствие от шофирането, контрол и прецизност.

Стълбът на новата гама ще бъдат две коли, създадени от сътрудничеството с Renault. Възползвайки се от платформата Ampr Small на френската група, марката от Детройт ще започне да произвежда два електромобила от 2028 г.

Първият ще е градски, базиран на Renault 5 E-Tech, и може да върне историческото име Fiesta към живот. Вторият ще бъде компактен кросоувър с батерии, на основата на Renault 4 E-Tech, предназначен да продължи наследството на Puma. Въпреки споделената техническа база с френската компания, ръководителят на марката в Европа - Джим Баумбик, увери, че те ще предлагат автентично изживяване с Ford, благодарение на специфичната работа по настройката и стила.

Освен малките коли, планът предвижда разширяване на семейството Bronco в Европа със средноразмерен SUV, базиран на платформата на настоящия Kuga и предлаган с хибридни и plug-in хибридни двигатели. Пристигането му е планирано за 2028 г., а производството ще е в завода във Валенсия.

През 2029 г. ще дойде ред на четвъртия и петия модели - два кросоувъра, които трябва да заменят Kuga и излезлия от производство Focus. Те ще използват "мултиенергиен" подход към двигателите, което означава, че ще бъдат налични не само като чисто електрически превозни средства, но и с двигатели с вътрешно горене в хибридна конфигурация.

Стратегията на Ford не забравя света на "работните коне", където марката доминира в продажбите повече от десетилетие. За професионалистите идва Ranger Super Duty - екстремен пикап, способен да тегли до 4,5 тона и с товароносимост почти 2 тона, предназначен за спасителни, минни и военни цели.

От другата страна на гамата от търговски превозни средства се позиционира Transit City - нов 100% електрически ван, разработен в сътрудничество с китайската JMC. Специално предназначен за доставки в зони с ограничен трафик, той ще пристигне в дилърските центрове до края на годината.

Докато потвърждава ангажимента си към бъдеще с нулеви емисии, Ford се обръща към Европа за реалистични цели и адекватна инфраструктура за зареждане. Компанията подчертава значението на преходните технологии като plug-in хибриди (PHEVs) и електрически превозни средства с удължен пробег (EREV), които се считат за необходим мост, докато електроенергийната мрежа не бъде готова за всички. Както казва Джим Баумбик - "най-бързият път към нулеви емисии е онзи, който клиентите наистина са готови да изберат."