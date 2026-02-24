Медия без
Прокуратурата поиска "справедливи наказания" за убийството на Евгения

24 Февр. 2026
Кадър от протеста, който се проведе миналата седмица пред Съдебната палата.
БГНЕС
Софийската апелативна прокуратура е внесла протест срещу присъдата по делото за убийството на 33-годишната Евгения Чорбанова. За умишленото ѝ убийство по особено мъчителен като съучастници на съд бяха пратени съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му - Павел Владимиров.

Младата жена бе удушена в апартамента им в кв. "Лагера" в София на 13 октомври 2021 г., а тялото ѝ бе открито в куфар месец по-късно във водоем край Перник.

Делото веднъж вече стига до върховния съд, след като на две инстанции двамата получиха доживотни присъди.

През ноември 2025 г. висшата инстанция обаче върна казуса на апелативния съд. При новото гледане, друг състав, миналата седмица оправда свекъра и намали присъдата на Орлин Владимиров на 20 години затвор.

Държавното обвинение смята, че тази присъда е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, касаещ невиновността на подсъдимия Павел Владимиров, не почива на обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото, казва сега прокуратурата. От съобщението не се разбира дали се оспорва и намаляването на присъдата на сина му.

Прокуратурата настоява "съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания".

Повече аргументи прокуратурата щяла да изтъкне, когато и съдът обяви мотивите за присъдата си. Без мотиви делото не може да продължи за повторно гледане от върховния съд.

"Присъдата е постановена не поради липса на смелост и страх от общественото мнение, както заяви защитата на подсъдимите, а защото съдебният състав е убеден във виновността им и в справедливостта на наказанието", мотивира се съдия Вера Чочкова, която като първа инстанция определи доживотни присъди и на двамата подсъдими.

Според нея е особен цинизъм, поведението на двамата след престъплението, когато в продължение на месец, те се опитваха да заблуждават близките, разследващите и журналистите.

След оправдаването на Павел Владимиров и занижаването на наказанието на сина му, стотици хора излязоха на протест пред Съдебната палата в София, настоявайки за справедливост.

