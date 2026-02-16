Делото за жестокото убийство на Евгения претърпя пълен обрат

Сериозен обрат претърпя делото за жестокото убийство на Евгения Чорбанова през 2021 г., за което подсъдими са съпругът и свекърът ѝ. Младата жена бе удушена в апартамента им в кв. "Лагера" в София на 13 октомври 2021 г., а тялото ѝ бе открито в куфар месец по-късно във водоем край Перник.

Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на сина му Орлин Владимиров, на 20 г. затвор. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотни наказания.

"Обратът по делото си го обяснявам с указанията на Върховния касационен съд (ВКС) да се прецени отново доколко показанията на едни поемни лица могат да бъдат използвани за доказателства по делото. Съдът приема, че бащата е извършил лично укривателство, но когато то се извършва от човек с такава родствена връзка с извършителя, той не носи наказателна отговорност", обясни адвокат Людмил Рангелов, защитник на семейството на Евгения, цитиран от БТА.

Той допълни, че по отношение на Орлин Владимиров не са налице квалифициращите обстоятелства, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, и че е предумишлено. Тъй като отпада обвинението на бащата като помагач, отпадат и квалифициращите обстоятелства. Това мотивира съда да му даде максималното срочно наказание, според нашето законодателство, което е 20 г., каза още адвокат Рангелов.

Според адвокат Рангелов дефекти са констатирани още от първата инстанция, а пропуските са изцяло в разследването.

На въпрос дали смята, че има проблем в разследването, за да се стигне до тази ситуация, прокурорът Юлиян Лефтеров отговори, че въпросът е по-скоро на оценка и изводи за това дали показанията на поемните лица могат да бъдат част от доказателствената съвкупност. Друг състав на ВКС може да има друг поглед над случая, допълни прокурор Лефтеров. Той каза, че ще протестира присъдата пред върховния съд.

В края на миналата година върховният съд реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на "оперативните беседи", проведени с подсъдимите. Делото стигна до върховната инстанция, след като апелативният съд потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на двамата мъже беше наложено наказание "доживотен затвор" за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.

Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.

"Присъдата е постановена не поради липса на смелост и страх от общественото мнение, както заяви защитата на подсъдимите, а защото съдебният състав е убеден във виновността им и в справедливостта на наказанието", мотивира се съдия Вера Чочкова, която като първа инстанция определи доживотни присъди и на двамата подсъдими.

Според нея е особен цинизъм, поведението на двамата след престъплението, когато в продължение на месец, те се опитваха да заблуждават близките, разследващите и журналистите.