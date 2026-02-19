Мощен протест поиска доживот за убийците на Евгения

Стотици граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София заради жестоко убитата Евгения. Недоволството избухна, след като се разбра, че убиецът и съпруг на жената Орлин Владимиров е получил само 20 години затвор. Баща му Пламен Владимиров, свекър на жертвата и досега смятан за съучастник в престъплението, пък бе оправдан напълно от Софийския апелативен съд.

33-годишната жена от столичния квартал "Лагера" беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото беше открито в куфар във водоем край Перник. През 2023 г. Софийски градски съд призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща, който му е помогнал, получиха доживотни присъди. По-рано тази седмица обаче втората инстанция смекчи значително наказанията.

Протестът се провежда под надслов "Справедливост за Ети и нейните близки". "Нито една повече" и "Доживотен затвор за убийците" гласят част от транспарантите.

Демонстрантите се обявиха и срещу все още големия у нас проблем с домашното насилие и насилието над жени. Организаторите обърнаха внимание и върху тревожно ниския процент на жени, потърсили помощ от институциите след упражнено върху тях насилие.