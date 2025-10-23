Командос пострада тежко при парашутен скок

Младши сержант е пострадал при изпълнение на планирани парашутни скокове на военното летище "Чешнегирово", съобщи Министерството на отбраната. Военнослужещият е от Съвместното командване на специалните операции.
Командосът е изпълнявал рутинни скокове, при един от които, при все още неизяснени обстоятелства, парашутът му не се е разтворил по правилата.
Пострадалият незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние. За инцидента са уведомени неговите близки, лаконични са от министерството.
Днес стана ясно, че пострадалият е в стабилно състояние и е контактен. Има обаче сериозни наранявания и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.
Военна полиция разследва случая, по който е образувано и досъдебно производство. Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да оповести още данни за инцидента.