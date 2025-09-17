Медия без
Кабинетът предлага Кристалина Георгиева за орден "Стара планина"

За орден е предложен и икономистът Димитър М. Иванов

Днес, 17:37
Кристалина Георгиева
БГНЕС
Кристалина Георгиева

Две предложения за удостояване с ордени отправи към президента кабинетът. Правителството предлага с орден "Стара планина" първа степен да бъде управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. За орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие е предложен икономистът Димитър М. Иванов.

Кристалина Георгиева е предложена за орден за "нейния принос за повишаване репутацията на страната ни, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции", изтъкват от правителствената пресслужба. Оттам припомнят, че Георгиева управлява МВФ от 2019 г. и е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Изтъкват се и професионалните успехи на Георгиева в академичните среди и Световната банка, където стигна до поста главен изпълнителен директор, и кариерата и като еврокомисар с два ресора - първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а в последстиве и за бюджета и човешките ресурси.  Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции, носител е на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Изтъква се и приносът и за пълноправно членство в ЕС.

Димитър М. Иванов е един безспорен и уважаван български и международно известен икономист. Той е един от най-изтъкнатите и уважавани представители на българската академична икономическа общност в България и извън границите й, се изтъква лаконично в прессъобщението за второто предложение за орден. Иванов бе едно от предложенията навремето за член на Фискалния съвет, но тогава кандидатурата му не успя. Иванов е бил съветник на президента Георги Първанов, учстал е като съветник в първите Народни събрания след 1989 г. и е работил по едни от най-трудните бюджетни и икономически закони.  

 

