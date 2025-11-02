Медия без
И двамата избягали затворници от Ловеч са заловени

Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият - малко след полунощ

03 Ноем. 2025Обновена

Двамата избягали затворници в Ловеч вече са задържани.

Сигналът е получен около 18:00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч. Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие "Полигона", където са лишените от свобода с по-леки присъди. Около час след бягството единият от тях е задържан. Той е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха за БТА от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец. По-късно "Нова телевизия" съобщи, че и вторият затворник е открит - около 1:45 ч. след полунощ на улица в града.

Заради инцидента полицейското присъствие в Ловеч бе засилено. Изходите на града бяха блокирани.

