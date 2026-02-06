Медия без
Александровска болница събира дарения за ремонт на сградите

Повечето от зданията в комплекса са на над 100 години

Днес, 13:53

Александровска болница открива дарителска сметка за ремонт на сгради и инфраструктура, съобщиха от лечебното заведение. Дарените средства ще се използват за осигуряване и на по-добри условия за работа на болничния персонал, за улеснен достъп и комфортен престой на пациентите, потърсили медицинска помощ в лечебното заведение.

На дарителите ще бъдат издавани свидетелства за дарение. За осигуряване на максимална прозрачност и отчетност на дарените суми, със заповед на директора на Александровска болница  – проф. Атанас Йонков, ще бъде сформирана комисия за контрол и управление на дарените средства.

Александровска болница е създадена преди 147 години и е изградена на павилионен принцип, като част от сградите са издигнати скоро след създаването ѝ, а други - в началото на ХХ век. Сградният фонд на лечебното заведение се състои от 24 сгради, строени в периода 1898 г. – 2009 г. Общата застроена площ на сградния фонд на болницата е 25 025 кв.м, а 85 692 кв.м е разгърнатата застроена площ.

През годините, със собствени и отпуснати от Министерството на здравеопазването средства или с финансиране по проекти, са извършени множество различни по вид и обхват ремонтни дейности в почти всички сгради на болницата. Средствата обаче до момента не са били достатъчни за обновяване на сградите.

Сградите, които се нуждаят най-спешно от ремонт са тези, в които се помещават клиниките по алергология (построена в края на ХІХ в.), по кожни и венерически болести, по хематология, по ендокринология, по пропедевтика на вътрешните болести, по физикална медицина и рехабилитация, както и отделението по дензитометрия.

Сградата на Клиниката по пропедевтика например е сред първите, строени специално за болницата - през 1884 г., достроявана през 1918 г. и 1926 г. Тя е претърпяла сериозни щети по време на бомбардировките над София през 1945 г., ремонтирана е многократно.  По предварителна оценка на сертифициран архитект за проектиране на сгради - паметници на културата, цялостен ремонт на тази сграда, включително топлоизолация, би струвал повече от 10 млн. евро. 

Целият комплекс на Александровска болница е със статут на паметник на културата.

През годините ръководствата на болницата са изпращали до Министерството на здравеопазването доклади за състоянието на инфраструктурата, както и програма за поетапни строително-ремонтни дейности, но до момента са без сериозен резултат. 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IBAN BG05FINV91501017521209

BIC: FINBBGSF

Първа инвестиционна банка АД 

