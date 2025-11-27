6 области са с оранжев код за проливни дъждове

Шест области днес са с оранжев код за опасно време и проливни дъждове, а 11 - с жълт код. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

По-силни валежи се очакват в Южна България - областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, но също и в област Кюстендил и Пазарджик. Жълт код е издаден за общини от областите София, Софийска област, Перник, Видин, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Ямбол, Хасково и др.

Почти същата е прогнозата и за утре, отново с оранжев и жълт код за интензивни дъждове.