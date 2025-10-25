Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза

Близо 250 артисти ще участват в официалното откриване на Големия египетски музей (ГЕМ) в Гиза на 1 ноември, съобщи “Яум7”, цитиран от БТА. Сред тях са 160 египетски солисти, традиционни инструменталисти и танцьори, както и чуждестранни музиканти и хористи от 79 националности.

Събитието е замислено като глобално честване на древноегипетската цивилизация, каза за вестника маестро Найер Наги, който ще дирижира фееричния спектакъл. Музеят „принадлежи на цялото човечество" и тази широка хуманитарна концепция е в основата на артистичната визия за събитието, обясни изтъкнатият египетски диригент.

Композитор е Хишам Назих, който създаде музиката и за “Златния парад на фараоните”. С бляскавото шествие мумиите на 22 древноегипетски царе и царици, сред които Рамзес Велики, съпругата му Нефертари и могъщата жена-фараон Хатшепсут, бяха пренесени от Египетския музей на площад “Тахрир” до Националния музей на египетската цивилизация през 2021 г.

На дългоочакваното официално откриване на Големия египетски музей, на което ще присъства президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси, са поканени държавни глави, монарси и правителствени ръководители от цял свят. Първоначално церемонията беше насрочена на 3 юли, но беше отложена заради войната между Израел и Иран през юни.

ГЕМ отвори пробно основните си галерии през октомври 2024 г., като туристите получиха достъп до атриума с колосалната статуя на фараона Рамзес Велики и Голямото стълбище с изглед към пирамидите.

Музеят е затворен от 15 октомври, заради подготовката за церемонията, а отварянето му отново за посетители на 4 ноември ще съвпадне със 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон. Именно съкровището на момчето-фараон ще бъде емблемата на музея. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г. Залата на Тутанкамон в Египетският музей беше закрита на 20 октомври, заради пренасянето на антиките в новия музей.

Египетските власти очакват увеличение на чуждестранните посетители в страната с между 30 и 40 процента след откриването на разположения на 480 хиляди кв.м музей на стойност над един милиард долара. Туризмът е ключов източник на чуждестранна валута за северноафриканската страна.