Здравното министерство защити избора на д-р Калин Калинов за изпълнителен директор на агенция "Медицински надзор". Назначението бе определено като "шамар" и "морален позор" от родители на деца, починали в резултат на лекарски грешки. Д-р Калинов е работил в частната пловдивска болница "Медикус Алфа", която се разследва за смъртта на 6-годишния Ангел при стоматологична интервенция под пълна упойка. "Медикус Алфа" е единствената болница с отнето разрешително за лечебна дейност в последните години и затова изборът на здравния министър се счита за странен.

От ведомството посочиха, че трудовото правоотношение с дадено лечебно заведение само по себе си не е основание за вменяване на отговорност за всички извършвани в него дейности, съобщава БНР. По данни на министерството д-р Калинов, който е акушер-гинеколог, е работил там на шестмесечен консултантски договор на четиричасов работен ден по своята медицинска специалност и в рамките на разрешената дейност на болницата.

"Не е участвал в дейностите, за които са констатирани нарушения, няма отношение към конкретния случай с починалия Ангел и не е сред лицата, на които са повдигнати обвинения", допълниха от институцията. Преди този пост д-р Калинов е ръководил дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив.

Самият д-р Калинов обяснява пред БНР, че трагичният инцидент с детето е станал много преди той да започне да консултира случаи в "Медикус Алфа". "Тече разследването за смъртта на детето в "Пирогов", от Етрополе – това значи ли, че ако на моето място беше назначен лекар от "Пирогов", това щеше да бъде "институционален позор"? Наложи ли се проверка в която и да е болница, в която съм работил, моята работа е да търся истината и да бъда безкомпромисен в откриването на нарушения на добрата лекарска практика", коментира Калинов.

Нито новият шеф на ключовата агенция, нито здравното министерство коментират защо д-р Калинов заличи информацията, че е работил във въпросната болница, след като не вижда проблем в това. Това, според фондация "Даная", поставя под въпрос какво доверие може да има обществото в почтеността на човек, от когото се очаква да разкрива нарушения и да предотвратява тяхното прикриване, когато самото му встъпване в длъжност е съпроводено със заличаване на информация, пряко засягаща неговата безпристрастност. Няма отговор и на въпроса как е избран д-р Калинов.