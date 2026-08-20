Нова персонализирана ваксина, прилагана в комбинация с лекарство, би могла да спре повторната поява на рак на кожата. Това показват резултатите от клинични изпитвания върху пациенти, които предизвикаха широк отзвук като повратен момент в лечението на рак, предава Би Би Си. Новината предизвика силна реакция на борсата. Акциите на Moderna удвоиха стойността си в рамките на сесията и в един момент поскъпнаха с над 150%, докато акциите на Merck добавиха около 11%. Moderna от години търси нов голям източник на приходи след спада в търсенето на ваксините срещу ковид.

По време на изпитванията ваксината срещу меланом, разработена от фармацевтичните компании Merck & Co (или MSD) и Moderna, е била прилагана след направена операция на пациенти с високорисков меланом. Ранните резултати показват, че тази нова ваксина е удължила периода, през който у тези пациенти не се е развил рак повторно. Засега обаче не е ясно за колко дълго би могло да се запази това състояние.

Медицински лица казват, че ваксината е пробив в онкологичното лечение, но подчертават, че пълните резултати от изпитванията все още не са публикувани или рецензирани от независими експерти. Предстои лечението да бъде одобрено от регулаторни органи и след това да премине през още един процес на одобрение.

Ваксината, наречена Intismeran, е била прилагана в комбинация с Keytruda - имунотерапевтично лекарство, което вече се използва за лечение на рак. В сравнение с приема на Keytruda самостоятелно, едновременното приемане на лекарството и ваксината значително е увеличило времето, през което пациентите са били здрави, без ракът да се разпространи по други органи. В третата фаза на изпитването са участвали повече от 1000 пациенти с високорисков меланом във втори, трети или четвърти стадий - което означава, че става въпрос за големи тумори в определена област на тялото и ракови заболявания, които вече са се разпространили в други части.

Създателите на ваксината от Merck и Moderna наричат Intismeran персонализирана ваксина, което означава, че действа, като се насочва към тумора на отделните пациенти. За да създадат тази нова ваксина, учените са използвали mRNA технологията, която беше използвана за някои ваксини срещу Covid-19. Препаратът се насочва към специфични мутации в раковите клетки чрез хирургично отстраняване на малка част от тумора на пациента и след това секвениране на неговата ДНК. Резултатът е персонализирана противоракова ваксина, която е специфична за вида тумор на пациента и инструктира имунната система да разпознае и атакува всички останали туморни клетки.

Двете компании тестват други подобни персонализирани ваксини за рак на белия дроб, пикочния мехур и бъбреците.

Ваксината на РНК основа е създадена срещу конкретен вид меланом — много опасен и смъртоносен тип рак на кожата. Тя е индивидуализирана за всеки от тези около 1000 пациенти и е приложена обратно на тежкоболните в комбинация с още един медикамент, обяснява в пост във "Фейсбук" Аспарух Илиев, преподавател във Фрайбургския университет и един от специалистите, които в последните години споделят на достъпен език новостите в областта на ваксините. Ето още от неговия пост:

Използваният втори медикамент представлява т. нар. чекпойнт инхибитор, т.е. вещество, което блокира съществуващата в имунната ни система обратна връзка, ограничаваща всеки имунен отговор. Имунната ни система реагира с имунен отговор спрямо болести, ракови заболявания и т.н., но в даден момент имунният отговор трябва да бъде ограничен, иначе рискуваме автоимунни заболявания, т.е. заболявания, при които имунната система сама уврежда тялото. Този процес на обратна връзка може да бъде засилен от някои ракови заболявания, за да попречат на имунната система. Използвайки лекарства, които блокират този вътрешен спиращ механизъм на имунната система, ние можем да ѝ дадем повторен тласък. В случая Moderna, заедно с Merck, производителя на този чекпойнт инхибитор (отдавна широко прилаган), извършват съвместно проучване, в което не само използва ваксина срещу конкретния рак, за да покаже на имунната система срещу какво да се бори, но използва и този допълнителен тласък, за да стимулира имунния отговор.

Moderna не е единствената фирма, която в момента произвежда и разработва ваксини срещу рак. Има различни варианти и форми на тези ваксини, но резултатите показват, че с този тип технология ние можем наистина изключително ефективно да се борим и с много напреднали типове рак, отбелязва проф. Илиев. Този тип ваксини изискват да се вземе проба от съответния конкретен за пациента рак, да се обработи от фирмата и да се подготви индивидуална ваксина, която след това да се приложи на пациента. Не са универсални ваксини, уточнява той.