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Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари

Работодателят е длъжен да осигури прегледи на служителите на 3-5 г.

Днес, 06:51
Работа при шум, вибрации или продължително ползване на видеодисплей заслужава допълнително медицинско внимание.
Pexels
Работа при шум, вибрации или продължително ползване на видеодисплей заслужава допълнително медицинско внимание.

Задължителните медицински прегледи преди започване на нова работа вече ще се извършват от личните лекари. Това ще ги натовари допълнително, но пък ще спести сериозни разходи на хората, тъй като тези прегледи сега са платени и се поемат лично. Работодателят пък е длъжен да осигури за своя сметка периодични прегледи на служителите си. Условията са записани в проект на нова наредба, публикуван от здравното министерство. Сегашната наредба е от далечната 1987 г. и отдавна е навършила пенсионна възраст.

Министерството премахва различни анахронизми от наредбата (в нея още е оцелял цеховият лекар например), но като цяло запазва сегашните правила. Прегледите ще се извършват веднъж на пет години за служителите на възраст 18-40 г., и веднъж на три години за по-възрастните. Ще се признават обаче и прегледи от задължителния профилактичен пакет.

Хората, които работят с вредни вещества, при опасни условия и на сменен режим с включени нощни смени, ще минават периодични прегледи по-често от останалите, като сроковете обикновено са всяка година или веднъж на две години.

Първоначалният преглед е задължителен само в някои случаи – при започване на първа работа; при преминаване към работа при вредни условия, при прекъсване на работата за повече от 3 месеца и при полагане на нощен труд. С други думи, ако човек преминава от едно работно място на друго, в обичайния случай няма да минава наново прегледи.

Времето, през което се провеждат прегледите, се зачита за работно време, като в наредбата се препоръчва по възможност прегледите да са в рамките на работното време. Те ще могат да се организират и в помещенията на фирмата, ако те са подходящи. Освен това, резултатите ще влизат в Националната здравноинформационна система.

Допълнително има промени в при някои от видовете задължителни изследвания. При излагане на манган например вече ще се изследва съдържанието му в кръвта, вместо в урината. Променени са и някои противопоказания за заемане на работа покрай напредъка на медицината, като ограниченията се отнасят до работа с вредни вещества, при високи или ниски температури, при шум или вибрации и т.н.

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