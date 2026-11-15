ВСУ поразиха два ключови обекта за руската армия

През нощта на 15 ноември Въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по два ключови обекта на руската армия, използвани за излитане на бойна авиация и за пускане на ударни дронове срещу Украйна. Това са летището Ахтубинск в Астраханска област и базата за дронове близо до Цимбулово в Орловска област.

От украинския Генерален щаб отбелязват, че на летище „Ахтубинск“ е разположен 929-и държавен летателно-изпитателен център на Министерството на отбраната на Русия – основен обект за изпитване на нови видове военна авиационна техника и въоръжение. Освен това, обектът служи като база за изтребители-бомбардировачи Су-34, които руските сили използват за нанасяне на удари с управляеми авиационни бомби по украински градове и позиции на украинската армия.

След удара е регистрирана мощна вторична детонация в склад на летище, където са се съхранявали компоненти за управляеми авиационни ракети. Украинските военни съобщават също за унищожаването на мобилен висотомерен радар ПРВ-13 – система, предназначена за измерване на височината на въздушни обекти и определяне на техните координати.

Губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин съобщи, че в северната част на региона са били свалени над 30 дрона. В град Ахтубинск при извършена проверка не са установени щети по общинската инфраструктура, а „червеното“ (най-високото) ниво на заплаха е отменено. Властите не предоставиха информация относно състоянието на летището.

Изданието „Южни федерални“ съобщава, че жители на Ахтубинск са чули около 20 силни звука, наподобяващи експлозии, макар да не се уточнява къде точно са възникнали те. „Exilenova+“ отчита най-малко 30 експлозии в района на летището. Каналът „Supernova+“ също съобщава за възникнал пожар.

Footage from Akhtubinsk, where the airfield and its infrastructure were hit today.



The video appears to show the detonation. pic.twitter.com/2qMBzLC1ZU — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 15 ноември 2026 г.

През февруари 2023 г. Европейският съюз включи 929-и държавен летателно-изпитателен център „Валери Чкалов“ към Министерството на отбраната на Русия в списъка на субектите, за които важат засилени ограничения върху износа на стоки и технологии с двойна употреба.

Летището в Ахтубинск бе на два пъти вече атакувано от ВСУ. На 20 август 2026 г. бе повреден самолет Су-34, а през юни 2024 г. самолет Су-57.

На 29 октомври 2026 г. на същото летище се запали самолет Су-57, като според украинското военно разузнаване по време на запалването на двигателите е настъпила експлозия. Британското военно разузнаване също посочи техническа неизправност като вероятна причина за пожара.

Втората цел снощи е бил обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове, разположен близо до Цимбулова в Орловска област. Окупационните сили използват това място за пуск на дронове при атаки срещу украински градове, енергийни обекти и гражданска инфраструктура.