Украйна удари Москва

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“Масирана украинска атака с дронове бе извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия", съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 18 юни 2026 г.

По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 180 дрона. Московските летища бяха временно затворени. Това е най-голямата украинска атака с дронове от началото на войната. Според руското МО Украйна изстреляла към Русия общо 555 дрона.

Сбили, но есть нюанс pic.twitter.com/hE08pW0rPN — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) 18 юни 2026 г.

Отломки от свалени дронове са паднали на територията на търговския център „Садовод“ и са повредили една от сградите. Няма пострадали.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че по време на масираната атака срещу столицата в Жуковски безпилотен апарат е ударил жилищна сграда на улица „Гагарин“. По предварителни данни няма пострадали, а жителите се евакуират.

В Люберци отломки от дрон са повредили фитнес център и обект в промишлена зона. Освен това се е запалил покривът на търговския център "Белая Дача".

Край "Електростал" фрагменти от безпилотен апарат са повредили частна къща и са ранили жена. В самия град е избухнал пожар в автомобил.

В Чехов, в село Масново-Жуково, дрон е ударил вила и я е разрушил напълно. Няма пострадали.

През изминалата нощ около 60 дрона са атакували и Ростовска област. В резултат на удар по град Гуково е загинал един човек, а двама са били ранени, съобщи губернаторът Юри Слюсар.

По негови данни са възникнали „два пожара в търговски обекти“. Според публикация на Astra, базирана на снимки от очевидци, в града гори петролна база с осем резервоара.

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.