Русия атакува селско училище в Украйна с 10 авиобомби

Поне 24 души са загинали, след като Русия атакува с авиобомби учебно заведение, в което се раздава хуманитарна помощ, в Камишеваха, Запорожка област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред жертвите са двама служители на службите за спешна помощ и четирима полицаи. Най-малко петима души са ранени, включително двама служители на службите за спешна помощ. 27 души се водят изчезнали.
Украинският президент Володимир Зеленски написа в Телеграм, че първоначалният удар е поразил училищна сграда, в която е служила за пункт за раздаване на хуманитарна помощ и скривалище при въздушни тревоги. След като оцелелите са отишли в скривалище, а на мястото са пристигнали спасители и медици, е последвал втори удар, при който са били хвърлени 9 бомби.
Според източници на „Суспільне“ ударите са нанесени между 10:00 и 11:00 ч. – точно когато е било предвидено раздаване на хляб в училището. Жители на околните села са били пристигнали там, за да получат помощ.
„Руснаците няма как да не са знаели, че останалите в Камишеваха местни жители получават там хуманитарна помощ всяка седмица“,
написа Зеленски. И отбеляза, че след хуманитарна операция в Олешки е можело да се очакват още стъпки към мир, но вместо това Русия „изпраща точно обратния сигнал“.
Руските военни все още не са коментирали ударите или смъртта на голям брой цивилни.
Камишеваха се намира близо до фронтовата линия и често е подлагана на обстрел.
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2 ноември 2026 г.