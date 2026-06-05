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НАСА нареди спешна подготовка за евакуация на МКС

05 Юни 2026
ЕПА/БГНЕС

Астронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) получиха заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация, предаде Ройтерс.  

Това се налага, тъй като руският екипаж се опитва да отстрани все по-сериозен проблем с теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория, съобщиха от НАСА, цитирани от Ройтерс.

Екипажът на НАСА е от четирима: американските астронавти Джесика Миър и Джак Хатауей, представителката на Европейската космическа агенция Софи Адено и руския космонавт Андрей Федяев. Те получиха заповед от контролния център на НАСА да влязат в космическия си кораб „Дракон", скачен към МКС, да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух наложи спешна евакуация, съобщи представител на НАСА, цитиран от Ройтерс.

В руския сегмент на МКС са открити две места с изтичане на въздух, съобщиха от „Роскосмос", цитирани от ТАСС.

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