Мъск обеща съвсем скоро хуманоидни роботи за масова употреба

Илон Мъск очаква хуманоидните му роботи да излязат на пазара още догодина – едно от няколкото „оптимистични“ прогнози, които американският технологичен предприемач направи при първото си участие на Световния икономически форум в Давос.

Пред пълна зала Мъск получи възможност да се изкаже на форум, който дълго време е определял като „скучна“ среща на откъснати от реалността елити. Въпреки това разговорът му с временния председател на форума Лари Финк – и главен изпълнителен директор на инвестиционния гигант BlackRock – премина в необичайно умерен тон, съсредоточен върху ентусиазма му към изкуствения интелект, роботиката и космическите технологии.

По време на дискусията Мъск не беше подложен на въпроси за скандала около сексуализирани deepfake изображения, създадени с AI инструмента Grok, нито за твърденията за системно разпространение на дезинформация в социалната мрежа X.

„Кой не би искал робот, който да наглежда децата ви, да се грижи за домашния любимец… Ако имате робот, който може да се грижи и да защитава възрастен родител, това би било страхотно“, каза Мъск пред аудиторията.

Той посочи, че роботите Optimus ще изпълняват по-сложни задачи още тази година, а „до края на следващата година смята, че ще започне продажбата на хуманоидни роботи на широката публика.

Мъск прогнозира още, че бумът на изкуствения интелект ще доведе до създаването на модели, които ще бъдат „по-умни от всеки човек още до края на тази година, а най-късно – през следващата“. По думите му „около 2030 или 2031 г., тоест след пет години, AI ще бъде по-умен от цялото човечество, взето заедно“.

В края на изказването си той направи и уточнение: „Като цяло смятам, че за качеството на живот е по-добре човек да греши, като е оптимист, отколкото да бъде прав, като е песимист."