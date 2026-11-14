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Microsoft отстрани проблемите

Днес, 09:24

Microsoft съобщи, че всички проблеми са отстранени и услугите за клиентите се връщат поетапно. 

Технологичният гигант изрази съжаление за причиненото неудобство. От компанията посочиха, че сривът на редица приложения е свързан с "технически проблем", възникнал по време на по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, която е в процес на модифициране.

От Microsoft подчертаха, че инцидентът не е свързан с кибератака или с действия на изкуствен интелект. Стотици правителства, училища, компании и потребители загубиха достъпа до облачните услуги, които са в основата на ежедневната работа. 

Сривът в работата на услугите на Microsoft засегна в Германия компании като Siemens, Deutsche Bahn и Volkswagen. Това съобщи вестник „Bild“.

Кабинетът на министър-председателя на Великобритания и редица ведомства бяха засегнати от мащабна повреда в работата на услугите на Microsoft. Това съобщи вестник „The Times“. По-конкретно, повредата засегна Министерството на транспорта, Министерството на правосъдието и Министерството на енергетиката. Проблеми възникнаха и в полицейските участъци и училищата в цялата страна.

Сривът засегна държавни институции в Австралия и Япония до Индия и европейските борси.

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