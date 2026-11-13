Глобален срив на Microsoft засегна милиони потребители

Microsoft работи по отстраняването на глобален проблем, който засегна някои от услугите ѝ - Teams, Outlook и софтуерът за изкуствен интелект Copilot изпитват „проблеми с връзката“. Засега компанията "има незначителен успех" в отстраняването му. Последиците се усещат в поне 74 страни. В Сингапур и Япония е блокирана работата на държавните институции. В Австралия има проблеми с разплащането и с онлайн уроците. Парализирана е работата на Върховния съд във Филипините.

Microsoft заяви, че продължава да наблюдава активността в различните региони, за да оцени състоянието на сървърите и да определи какви действия може да предприеме за подобряване на капацитета.

Първите проблеми започнаха вчера около 18 часа, се вижда от сайта за наблюдение Downdetector. Microsoft твърди, че те са предизвикани от по-високо от нормалното натоварване на сървърите им, в резултат на което някои от тях са станали „неочаквано недостъпни“, претоварвайки останалите. Тъй като инфраструктурата на Microsoft се използва от други технологични компании, се стига до верижни ефекти в компании като OpenAI and Anthropic.

Технологичният конгломерат първоначално заяви, че „вижда положителни резултати“ в усилията си за рестартиране на услугите. Но няколко часа по-късно, в последваща актуализация, той заяви, че поправките не решават проблема. "Няма признаци сривът да е резултат от злонамерено проникване", казва изпълнителният директор на Microsoft Чарлз Ламана. Пред BBC експерт коментира, че по всичко изглежда, че става въпрос за "невероятна некомпетентност".

Прекъсването на Microsoft подчертава рисковете от разчитането на един-единствен доставчик на технологии за критични операции, които могат да бъдат спрени в случай на ИТ проблем, казва Ники Чу от фирмата за киберсигурност Mimecast пред BBC. Неговата фирма, която използва инструменти на Microsoft, е в състояние да продължи работата си, тъй като разполага с алтернативни платформи, към които да се обърне.

„Бизнесът трябва да преразгледа тази зависимост и да изгради алтернативи, с ясни планове за действие при извънредни ситуации, за да поддържа основните операции в ход по време на прекъсване“, казва Чу.