Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Google се срина по целия свят

И услугите на YouTube зациклиха

04 Септ. 2025Обновена
Pixabay

Най-популярната интернет търсачка в света се срина. Малко след 10:00 часа българско време Downdetector е отчел огромен брой сигнали за проблеми с услугите на Google, съобщиха няколко медии.

Срив претърпя и YouTube, една от най-използваните платформи за видео съдържание, също собственост на Google чрез компанията-майка Alphabet.

Засега Google не е публикувал официално изявление за смущенията. Работата на търсачката бе възстановена около 11.30 ч. 

Потребителите в социалните мрежи споделят хиляди публикации за неработещите услуги и питат какви са причините.

Иначе фондовата борса в Ню Йорк закри последната си до момента сесия с ръстове. Технологично ориентираният индекс Nasdaq се увеличи с 1,02%, а широкият индекс S&P 500 прибави 0,51%. Само Dow Jones остана близо до равновесие (-0,06%). Това се случи след съдебно решение в полза на Google.

Какво е решението - Alphabet не трябва да продава най-популярния си браузър Chrome, но ще трябва да сподели някои данни за търсенето си и други видове данни с конкурентите си, предаде USA Today. Това е безспорен успех за компанията, след като на предишната инстанция решението беше изцяло в неин ущърб. То гласеше, че Google налага монопол в онлайн рекламата. Министерството на правосъдието на САЩ и група щати заведоха дело срещу съдиха Google с аргумент, че монополът му в рекламните технологии позволява на компанията да налага по-високи цени и да взема по-голяма част от всяка продажба.

.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Най-популярната търсачка в света, срив

Още новини по темата

Facebook и Instagram пак се сринаха
11 Дек. 2024

Пощите излязоха от строя за няколко часа
30 Юли 2024

Хаосът по летищата заради IT срива продължава и днес

21 Юли 2024

8.5 млн. устройства с Windows са засегнати от IT срива
20 Юли 2024

Глобален IT срив хвърли в хаос летища, борси, банки, медии
19 Юли 2024

Биткойнът се срина до двумесечно дъно

05 Юли 2024

Изкуственият интелект в два срива в рамките на ден
05 Юни 2024

Руската рубла стана една от трите най-слаби валути в света
12 Авг. 2023

Стартът на новия германски терминал срина цената на природния газ

17 Яну. 2023

''Газпром'' отчете срив на износа на газ
01 Ноем. 2022

Износът на "Газпром" се срина с над 30%
01 Авг. 2022

„Газпром“ постигна рекорден срив в своята история
16 Юли 2022

Неплащането на дивиденти срина с 30% акциите на ”Газпром”
30 Юни 2022

Продажбите на нови коли в Русия се сринаха с над 83%
10 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар