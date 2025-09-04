Google се срина по целия свят

Най-популярната интернет търсачка в света се срина. Малко след 10:00 часа българско време Downdetector е отчел огромен брой сигнали за проблеми с услугите на Google, съобщиха няколко медии.

Срив претърпя и YouTube, една от най-използваните платформи за видео съдържание, също собственост на Google чрез компанията-майка Alphabet.

Засега Google не е публикувал официално изявление за смущенията. Работата на търсачката бе възстановена около 11.30 ч.

Потребителите в социалните мрежи споделят хиляди публикации за неработещите услуги и питат какви са причините.

Иначе фондовата борса в Ню Йорк закри последната си до момента сесия с ръстове. Технологично ориентираният индекс Nasdaq се увеличи с 1,02%, а широкият индекс S&P 500 прибави 0,51%. Само Dow Jones остана близо до равновесие (-0,06%). Това се случи след съдебно решение в полза на Google.

Какво е решението - Alphabet не трябва да продава най-популярния си браузър Chrome, но ще трябва да сподели някои данни за търсенето си и други видове данни с конкурентите си, предаде USA Today. Това е безспорен успех за компанията, след като на предишната инстанция решението беше изцяло в неин ущърб. То гласеше, че Google налага монопол в онлайн рекламата. Министерството на правосъдието на САЩ и група щати заведоха дело срещу съдиха Google с аргумент, че монополът му в рекламните технологии позволява на компанията да налага по-високи цени и да взема по-голяма част от всяка продажба.

