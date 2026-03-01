Медия без
Почина легендарният вратар Георги Велинов

Големият футболист ни напусна на 68-годишна възраст

Днес, 18:00
Георги Велинов страдаше от онкологично заболяване
БГНЕС
Георги Велинов страдаше от онкологично заболяване

Великият вратар на ЦСКА и националния отбор по футбол Георги Велинов почина на 68-годишна възраст след онкологично заболяване. 

Джони, както бе популярен сред феновете, е роден на 5 октомври 1957 г. в Русе. Започва да тренира в школата на местния "Дунав", където започва и кариерата си, като е в първия отбор в периода 1974-76 г. През 1976 г. преминава в "Черно море" и при варненци за два сезона записва 70 мача - 37 в А група и 33 в Б група. През септември 1978 г. е привлечен в ЦСКА "Септемврийско знаме".

Пази вратата на "червените" до 1987 г., след което е привлечен в португалския "Брага", където е до 1988 г. След това минава през "Академика" (Лисабон) и "Елваш", за да се завърне на ст. "Българска армия". В ЦСКА играе до 1993 г. Общо за този клуб има 330 мача във всички турнири, като печели 6 титли и 5 купи на България.

През 1981 г. Велинов е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци за Купата на европейските шампиони с "Байерн" през 1982 г.

Към края на кариерата си преминава в "Славия" (1993-94), а след това играе в още два отбора - "Сливен" и "Ботев" (Нови Пазар), където през 1995 г. окончателно се оттегля от активна състезателна дейност.

В кариерата си Велинов има 33 мача за националния отбор на България.

Той се отдава и на треньорска кариера, като първо е в "Локомотив" (Русе, 1995/96). След това работи като треньор на вратарите на ЦСКА, а по-късно става треньор в ДЮШ на ЦСКА и директор на ДЮШ на клуба. През 2016 г. е назначен за главен скаут на школата на "червените", за малко е и временен пом.-треньор на вратарите в ЦСКА, а през 2020 г. бе и скаут на мъжкия отбор на ЦСКА.

Поклон пред паметта му!

