ИТН поиска затвор за намеса на медиите в личния живот

Законова промяна, която може сериозно да застраши работата на медиите, предлагат депутати от ИТН. С промени в Наказателния кодекс те настояват да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". За разследването им ще могат да се използват дори специални разузнавателни средства (СРС), които принципно би трябвало да са запазени за тежки престъпления.

В законопроекта като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, ще се смята за сериозно престъпление. За него ще се налагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.; в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, ще се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата е от 3000 до 8000 лв.

Конкретен повод за това внезапно искане не се посочва. В мотивите към законопроекта депутатите на Слави Трифонов прилагат дълъг правен анализ по темата, според който правото на личен живот "включва както физически, така и социални аспекти от живота и идентичността на физическите лица", за което е "допустимо ограничение на упражняването им от страна на държавата". Досега в България защитата на това право става по общия гражданскоправен ред, което според ИТН вече е недостатъчно заради развитието на способите за комуникация и затова партият предлагат да се прилагат и наказателните закони.

Хората на Трифонов изрично казват, че предложените наказания целят обвиненият да не се отърве само с административно наказание. Аргументират се, че превенцията изисква да се стигне до осъждане с "всички други неблагоприятни последици, които произтичат от него". Що се отнася до предвидената употреба на СРС, според депутатите от ИТН това е необходимо, за да се осигурят "адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление".

Засега е неясно как се отнасят партньорите на ИТН в управляващото мнозинство към този законопроект. Фактът, че е внесен само от депутати на Трифонов, показва, че до момента те единствени го поддържат.